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政治

呂秀蓮說Bye　阿扁請蔡英文找些事情給她發揮

記者王鼎鈞／台北報導2018/06/01 08:54
▲前副總統呂秀蓮 30 日晚間，突然透過 LINE 媒體群組發表聲明，跟民進黨說 Bye。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲前副總統呂秀蓮 30 日晚間，突然透過 LINE 媒體群組發表聲明，跟民進黨說 Bye。（資料照片／記者葉政勳攝）

前副總統呂秀蓮爭取民進黨台北市長提名失利，不排除脫黨參選。前總統陳水扁透過「新勇哥物語」向呂秀蓮喊話，「籲請呂副退一步原來是向前。」而且阿扁認為，只要蔡英文總統願意親自慰留並重視她的一些真知灼見，找些事情給她發揮，事情應該還有轉寰餘地。

以下是「新勇哥物語 123」全文：

勇弟：看來呂副退黨參選台北市長的可能性越來越高？

勇哥：幾個月前呂副來到人文首璽跟阿扁表達參選台北市長的意願，並尋求阿扁的支持。阿扁反問呂副是要聽真話還是假話？她說是真話。阿扁進一步問她，如果要透過初選民調產生候選人，不管跟黨內互比，或是和白色力量對比，可能有其難度，除非蔡總統願意徵召提名她。

阿扁更進一步反問呂副，黨如果沒有徵召提名還選嗎？她也說不排除以獨立人士身分參選。阿扁力勸呂副，以呂副幾十年所關注的議題，所從事的志業，所推促的運動，無一不是為了台灣國家的未來在打拚。這種全國性議題，「與其選市長不如選總統」！

勇弟：但呂副已經要跟民進黨說Bye Bye 了，緊接著又提育兒政見，眼見退黨參選的態勢越來越明顯。還有機會挽留嗎？

勇哥：黨第一時間表示尊重、遺憾，對ㄧ位坐過長期政治黑牢，為台灣的國際外交盡心盡力，歷任立委、兩任縣長、8年總統的呂副來說，未免太冷酷無情一點！只要蔡總統願意親自慰留並重視她的一些真知灼見，找些事情給她發揮，事情應該還有轉寰餘地。

勇弟：阿扁第二本獄中書《關不住的聲音—-阿扁坐監ㄟ五十張批》，其中第三及第三十四封信就是寫給呂副的，信這樣寫著：
「”最佳搭檔、最佳輔佐”，仍然是我對您的最高肯定與最貼切的評價。沒有您，我當選不了；沒有您，我無法做滿八年。2006年紅衫軍亂台時，如果不是您，我早就下台了。⋯一樣地，您的個性，我比任何人更可以容忍。」

「只有國家元首與全國人民做到《同一國家，同一夢想》才能成就偉大的國家，成為偉大的人民。馬英九上任⋯以來，編織中國夢，統一夢，顯然與台灣人民的新台灣夢想，漸行漸遠。《同一國家，不同夢想》，其結果勢必造成國家的分裂，《分裂國家，不同夢想〉，這個國家是不可能站起來的。」

勇哥：那是阿扁在2008.12.31除夕夜、2009.1.24小年夜，趴在地上寫的信。9年半過去了，阿扁對呂副的感恩不變，對台灣內部的憂心依舊。呂副如果認為民進黨失去黨德與黨魂，更應留在黨內為重拾黨德，喚回黨魂，更為打造一個團結的台灣國，攜手合作！

退一步原來是向前！

關鍵字呂秀蓮陳水扁台北市長選舉蔡英文呂副
他說綠搞催眠　呂跟大家都要Bye黃創夏》聽到「愛台灣」就毛骨悚然

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