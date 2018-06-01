推廣自然保育觀念　食水嵙溪生態教育登場

位於台中市新社及石岡區的食水嵙溪，屬於大甲溪中游支流，長度約15公里。為傳達自然保育及永續發展的理念，市府農業局委託大甲溪生態環境維護協會，舉辦5場生態教育宣導活動；首場在石岡國小登場，介紹流域生態，推廣保護物種及維護溪流生態體系的重要性。

農業局表示，「食水嵙溪雙翠水壩生態教育宣導」活動，內容以大甲溪及支流食水嵙溪水域生態為重點，介紹水域中魚蝦蟹類等生物，以及水域生物洄游時所面臨的問題；透過空中攝影、水下攝影畫面及解說，帶領學童探索多元溪流面貌。

▲食水嵙溪的生態豐富而多元化，是一處自然生態教室及民眾體驗大自然的好地方。(圖／記者黃玿琮攝2018.6.1)