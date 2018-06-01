推廣自然保育觀念　食水嵙溪生態教育登場

位於台中市新社及石岡區的食水嵙溪，屬於大甲溪中游支流，長度約15公里。為傳達自然保育及永續發展的理念，市府農業局委託大甲溪生態環境維護協會，舉辦5場生態教育宣導活動；首場在石岡國小登場，介紹流域生態，推廣保護物種及維護溪流生態體系的重要性。
農業局表示，「食水嵙溪雙翠水壩生態教育宣導」活動，內容以大甲溪及支流食水嵙溪水域生態為重點，介紹水域中魚蝦蟹類等生物，以及水域生物洄游時所面臨的問題；透過空中攝影、水下攝影畫面及解說，帶領學童探索多元溪流面貌。
▲食水嵙溪的生態豐富而多元化，是一處自然生態教室及民眾體驗大自然的好地方。(圖／記者黃玿琮攝2018.6.1)
食水嵙溪除提供飲用水及農田灌溉外，有多種水生植物在溪流中生長，溪中魚蝦、水蟲資源非常多，生態極為豐富而多元化，是一處自然生態教室及民眾體驗大自然的好地方。其中，流經石岡區龍興、萬興、九房、金星等里的食水嵙溪，長約六公里，共記錄維管束植物二百五十一種、動物二百二十種，其中植物相具有完整的喬木、小喬木、灌木、草本與藤蔓類維管束植物，尤以藤蔓類維管束植物最為茂盛。
動物方面共記錄有哺乳類五種、鳥類四十五種、昆蟲類一百零六種、爬蟲類十四種、兩生類十四種、蜘蛛類三十種、多足類二種、貝類二種，適合規畫為自然生態教學與研究的自然教室。
食水嵙溪流域沿線孕育了豐富的動植物等生態，包括鳥類、魚類、昆蟲、兩棲類等，早年更有台灣蓋班鬥魚、台灣白魚等兩種特有種魚類，成為民眾進行自然生態觀察及戶外體驗活動的最佳場所。其中，觀察發現常見的鳥類有小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞、翠鳥、灰脊鴒、鉛色水鶇等，適合民眾進行自然生態觀察及戶外體驗活動。
▲食水嵙溪部分溪段仍有台灣白魚，現已列為保育類魚類。(圖／記者黃玿琮攝2018.6.1)
溪流邊的草叢中，則有褐頭鷦鶯、灰頭鷦鶯、粉紅鸚嘴等鳥類活動的蹤影；溪流上空也可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹、台灣松雀鷹等猛禽的英姿，小雨燕、赤腰燕的數量更多；夜行性猛禽，則有領角鴞、黃嘴角鴞及褐鷹鴞等。
農業局表示，為讓更多民眾瞭解食水嵙溪及雙翠水壩重要性，生態教育宣導活動還有4場次將陸續登場，除了於學校舉辦以外，也預計擴大至鄰近社區；相關活動訊息將另行發布，屆時歡迎民眾共同瞭解食水嵙溪豐富生態、提升保育意識。