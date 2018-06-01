影／「小聲音，大夢想」兒童權利公約宣導影片發表

國內因家暴虐童傷害無辜兒童事件頻傳，為落實「兒童權利公約」、維護幼童基本生存權，彰化縣政府特別以「小聲音、大夢想」為題，製作「兒童守護超人CRC」宣導影片，1日舉辦影片發表會，社會處長黃淑娟希望能守護每個孩子快樂健康、平安長大。

聯合國在1989年通過「兒童權利公約（CRC）」，全球已有196個締約國家，我國則是在2014年公布「兒童權利公約施行法」，透過積極立法來健全兒童權利和福祉；不料宣示「兒童權利公約」後，國內因家暴與虐童事件依然層出不窮，甚至危害幼童寶貴的生命。



▲彰化縣政府以公益彩券盈餘籌畫並製作「兒童守護超人CRC」兒童權利公約宣導影片，期望藉由影像宣導，將兒童權利的概念落實於生活。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

黃淑娟表示，宣導影片以《CRC超人》的意象來象徵彰化縣政府保護兒童權利的決心與重要性，並透過《兒童國是會議》單元討論兒童權利公約保障兒童之生存權(照顧、健康)、發展權(平等對待、教育、休閒)、受保護權以及參與權，以兒童的角度為自身權利發聲，希望用自己小小的聲音向大人們傳達大大的夢想。



▲彰化縣政府以公益彩券盈餘籌畫並製作「兒童守護超人CRC」兒童權利公約宣導影片，期望藉由影像宣導，將兒童權利的概念落實於生活。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

黃淑娟指出，為推廣並落實兒童各項權利，使民眾更能瞭解公約內容，在生活中實踐，因此運用公益彩券盈餘，以「小聲音、大夢想」為主題，製作「兒童守護超人CRC」微電影，邀集小朋友擔綱演出，以《CRC超人》意象來象徵保護兒童權利的決心與重要性。



▲彰化縣政府以公益彩券盈餘籌畫並製作「兒童守護超人CRC」兒童權利公約宣導影片，期望藉由影像宣導，將兒童權利的概念落實於生活。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

黃淑娟她期望藉由影片宣導，將這些資訊傳遞到彰化、甚至是全國的社福及教育單位，讓大家瞭解兒童權利公約所保障的兒童權利，共同為兒童守護生存權、發展權、受保護權以及參與權等權利，讓彰化的孩子在一個安全且快樂的環境下成長。