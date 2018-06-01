大陸：美方炒作中國南海軍事化　有種「賊喊捉賊」的滑稽

華春瑩說，「美方有些人炒作所謂中國南海軍事化問題，在我看來，有種『賊喊捉賊』的滑稽。」美在南海地區軍事存在遠遠超過中國和其他南海沿岸國家軍力的總和。「美軍艦放著寬闊的南海航道不走，偏偏不時故意闖入中國有關島礁鄰近海域，還美其名曰『航行自由行動』。美方想要的果真是國際法賦予的航行自由嗎？還是美國霸權詞典里的『橫行自由』？」

華春瑩在例行記者會上，有記者提問，據報導，美方近日多次談到所謂中國南海軍事化問題，表示美將繼續開展「航行自由行動」，美國防部長馬蒂斯表示將在本周舉行的香格里拉對話會上就此作出強硬表態。中方對此有何評論？

外交部發言人華春瑩31日表示，美方炒作所謂中國南海軍事化問題，有種「賊喊捉賊」的滑稽。中方在南海自己的島礁上部署必要和有限的國土防禦設施，是堂堂正正地行使國際法賦予的自保權和自衛權，正當合法。

華春瑩表示，中國不是在南海最早部署武器的國家，也不是部署武器最多的國家，更不是在南海軍事活動最頻繁的國家。到底是誰在南海推動「軍事化」，大家可以擦亮眼睛，答案不言自明。

她說，中方奉行防禦性國防政策，人不犯我，我不犯人。「中方在南海自己的島礁上部署必要和有限的國土防禦設施，是堂堂正正地行使國際法賦予我們的自保權和自衛權，正當合法。我們想奉勸美方有些人，放棄無謂的炒作，本著負責任的態度，多做有利於地區國家互信合作、有利於維護地區和平穩定的事。」

關於美國太平洋司令部於日前改名為印太司令部，並進行了權力交接。前任美軍太平洋司令部司令哈里斯稱，中國仍將是美國最大的長期挑戰。沒有美及美盟友、夥伴的參與，中國將在亞洲實現霸權夢想。

華春瑩回應說，中方注意到了有關美國太平洋司令部更名的報道。不管名字怎麼改、怎麼叫，美方都應以負責任的態度在亞太地區存在，為地區和平穩定發揮建設性的作用。

華春瑩表示，「至於你提到美軍有關人士的涉華言論，我想這不過是又一個典型的以己之心度人之腹的例子。沈迷和追逐霸權的人，總會覺得別人在覬覦自己的霸權。」

華春瑩說，「中方已經多次公開鄭重聲明，中國發展不對任何國家構成威脅。中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸，永遠不搞擴張。我不知道美國能不能也像中國一樣坦然向世界宣告：美國永遠不稱霸，永遠不搞擴張？」