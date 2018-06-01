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貿易戰疑慮再起、美股收黑　台股逆勢漲收復10900點

記者許家禎／台北報導2018/06/01 09:30
▲台北股市6月1日開盤漲7.72點，加權股價指數以10882.68點開出，隨後走勢向上，收復10900點大關。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市6月1日開盤漲7.72點，加權股價指數以10882.68點開出，隨後走勢向上，收復10900點大關。（圖／NOWnews 資料照片）

市場憂心美國對歐盟、加拿大與墨西哥課徵鋼鋁關稅，將造成貿易戰，使美股重挫收黑，跌幅達1%。不過日韓股與陸港股未受到影響，早盤開高，台北股市今（1）日開盤漲7.72點，加權股價指數以10882.68點開出，隨後走勢向上，收復10900點大關。各類股部分，電子漲0.7%，其中三大指標股台積電、鴻海與大立光分別漲0.6%、1%以上與1.4%。

美國總統川普宣布對歐盟、加拿大與墨西哥鋼鋁課徵關稅，市場憂心爆發貿易戰，使美股昨（31）日四大指數收黑。其中，道瓊工業指數收低251.94點或1.02%至24415.84點；那斯達克指數收低20.34點或0.27%至7442.12點；S&P 500指數收低18.74點或0.69%至2705.27點；費城半導體收低10.85點或0.78%至1379.06點。

台股昨日開高走高，收盤漲53.79點，收在10874.96點，漲幅0.5%，成交金額新台幣2364.48億元。台股今日開盤漲7.72點，加權股價指數以10882.68點開出，隨後走勢向上走升。各類股部分，電子漲0.7%、金融在盤下。其他，光電、塑膠、生醫漲1%以上。

個股部分，指標股台積電漲0.6%，來到225元。鴻海漲1%以上，來到86.9元。大立光漲1.4%，來到4160元。聯發科、群創、友達、和碩漲1%以上。早盤量大走揚的個股還有錸德、晶電、大成鋼、鈺德、美時、敦南、智邦、亞太電、奇力新等，漲幅在5-8%之間。

關鍵字台股早盤開盤10900點美股貿易戰
去年房價所得比降　但購屋負擔仍重憂貿易戰美元跌　台幣續升在2字頭

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