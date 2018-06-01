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盟友國怒了 加、墨、歐盟對美宣布報復措施 NAFT

鉅亨網2018/06/01 09:41
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美國商務部長 Wilbur Ross 週四宣布，週五 (1 日) 起將對來自加拿大、墨西哥和歐盟的進口鋼鐵與鋁材課徵關稅，進而引發盟友國激憤，這些盟友國已表示將對美國進行報復。

加拿大

加拿大總理 Justin Trudeau 週四表示，美國週四宣布的新關稅侵犯了對美國和加拿大之間的安全夥伴關係，也將損害兩國經濟，新關稅「令人完全無法接受」，加拿大會於 7 月 1 日起也對美國進行報復性關稅，但在實施報復措施前的 2 週，加拿大會持續和美國談判。

加拿大外交部長 Chrystia Freeland 同日表示，加拿大將對來自美國的鋼鐵、鋁材和其他產品包括威士忌、柳橙汁和其他食品與農產品，實施以牙還牙的貿易壁壘，報復美國最新實施的關稅措施，報復措施將涉及 166 億加元的進口貨品，被列為目標的產品將面臨 10% 至 25% 的關稅。

由於美國川普發布一份報告，概述「鋼鐵製品以如此巨量與如此條件下進口到美國，威脅到美國的國家安全。」對此論點，Freeland 批評，「把任何與加拿大的貿易視為對美國國安的威脅，這完全不合適。」

歐盟

歐盟表示，計畫自 6 月 20 日起，對美國出口的數十億美元貨品徵收關稅作為報復，並且在週五就會向世界貿易組織 (WTO) 對美國該措施提起告訴。

歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 週四表示，「這純粹就是保護主義而已。我們將以完全符合國際貿易法的方式捍衛聯盟的利益。」

墨西哥

墨西哥經濟部表示，將針對美國多種貨品進行報復，包括一些鋼鐵和管材產品、燈具、漿果、葡萄、蘋果、凍肉、豬排和多種起司產品，數量將「多達可以與美國關稅造成的損害程度相比」。

新關稅豁免國

美國商務部長 Wilbur Ross 表示，南韓、阿根廷、澳洲和巴西等國不會面臨新關稅，但美國會對他們實施配額或數量限制。

Wilbur Ross 表示，美國實施新關稅反映出美國與墨西哥和加拿大就北美自貿協議 (NAFTA) 談判上缺乏進展的事實。「談判沒有進展到足以讓他們獲得再延期或豁免的理由。」

然而，他低調回應這些關稅對美國經濟和物價的衝擊。「關稅只占產品 1%，啤酒、飲料和湯罐等，這些都只是少許的 1%，對整體經濟來說，這些都是很小的部分。」

然而，分析師認為，新關稅恐怕只會讓 NAFTA 談判更艱難，加拿大和墨西哥恐怕更難同意美國非常規的要求，例如取消解決貿易爭端的國際小組，以及增設一條新法規，即倘若協議沒有明確的每 5 年更新一次，就視為到期。

加拿大前貿易談判大使 Gordon Ritchie 批評，美國以為「額外施壓不用成本，但結果卻恰好相反」。他與其他分析師均表示，新關稅讓貿易協議的進一步談判意願惡化，且造成廣泛貿易衝突，這些都非解決 NAFTA 僵局的好兆頭。

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