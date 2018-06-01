每日1美元學費 沃爾瑪砸重金留人才

為了減少員工流失率和提升員工待遇，批評而推出的最新福利，全美最大僱主、零售巨擘沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 將推出新福利資助員工大學學費。沃爾瑪目前已有給付高中學歷的福利措施。

沃爾瑪週三 (30 日) 發布申明，旗下 150 萬員工可在 3 所非營利大專院校以每日 1 美元的學費就讀商業或供應鏈管理科系。沃爾瑪將補貼學費、書籍、和費用，並為申請和註冊流程提供支持。

沃爾瑪高曾預估，多達 68,000 名員工可享此福利。沃爾瑪美國人力創新副總裁 Drew Holler 在接受採訪時提道，「我們公司很多員工都沒有機會獲得學位，我們強烈地認為這會改善他們的生活，並幫助我們開展更好的業績」。