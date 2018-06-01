影音／日本阿帕契機件問題遭全面停飛　國軍暫不跟進

日本陸上自衛隊一架 AH-64D 阿帕契( Apache )攻擊直升機，2 月 5日在日本九州訓練飛行時墜毀，造成機上 2 名機師都身亡。上月底，防衛省公布失事初步報告，認為是主旋翼固定螺栓斷裂，旋翼葉片在空中飛脫，因而墜機，已再度下令全面停飛阿帕契直升機。我國使用 AH-64E 阿帕契直升機，陸軍航特部暫時不考慮停飛。

日本陸上自衛隊AH-64D 攻擊直升機 2 月5 日墜毀，並撞上民宅，造成 2 人喪生。事發之後，日本首相安倍晉三向民眾道歉，並下令剩餘 12 架阿帕契直升機停飛，直到 2 月 22 日才復飛。根據上( 5 ) 28 日公布調查報告指出，是主旋翼固定螺栓斷裂，旋翼葉片在空中飛脫，才造成墜機，已再度下令全面停飛阿帕契直升機。