影音／日本阿帕契機件問題遭全面停飛　國軍暫不跟進

日本陸上自衛隊一架 AH-64D 阿帕契( Apache )攻擊直升機，2 月 5日在日本九州訓練飛行時墜毀，造成機上 2 名機師都身亡。上月底，防衛省公布失事初步報告，認為是主旋翼固定螺栓斷裂，旋翼葉片在空中飛脫，因而墜機，已再度下令全面停飛阿帕契直升機。我國使用 AH-64E 阿帕契直升機，陸軍航特部暫時不考慮停飛。
日本陸上自衛隊AH-64D 攻擊直升機 2 月5 日墜毀，並撞上民宅，造成 2 人喪生。事發之後，日本首相安倍晉三向民眾道歉，並下令剩餘 12 架阿帕契直升機停飛，直到 2 月 22 日才復飛。根據上( 5 ) 28 日公布調查報告指出，是主旋翼固定螺栓斷裂，旋翼葉片在空中飛脫，才造成墜機，已再度下令全面停飛阿帕契直升機。
由於對 AH-64E 阿帕契攻擊直升機主旋翼存在安全隱憂，美國陸軍在 4 月時決定暫停接收波音( Boeing )公司生產的 AH-64E 新機，波音公司也暫停生產阿帕契新機。雖然波音在去年 10 月已經展開重新設計主旋翼固定螺帽，但是美國陸軍仍在 2 月時決定暫停 AH-64E 的交貨，並在 3 月份擴大成「永久拒收」，直到波音更換出包的零件為止。基於安全考量，美軍的現役阿帕契機隊，也降低操作強度。
2018 年 4 月 7 日，一架隸屬 101 空降師的 AH-64E 在肯塔基州坎貝爾堡（ Fort Campbell ）實施例行訓練時墜毀，造成 2 名飛官殉職。
我國也是操作 AH-64E 型機，軍方官員表示，目前陸軍航特部對阿帕契的旋翼部分機件，包括螺栓與扭張力帶等，每天早晨起飛前都必須先做內視鏡檢查，才能放飛執行任務。
AH-64E阿帕契攻擊直升機。(影片提供:波音公司)