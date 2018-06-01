馬克宏通電話告訴川普 美國鋼鋁關稅不合法

（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天深夜告訴美國總統川普，對來自歐洲聯盟的鋼鋁課徵關稅是「不合法的」，歐盟將會以「堅定而符合比例原則的方式」予以回應。

法新社報導，美國政府宣布午夜（台灣時間6月1日中午12時）起對從歐盟、加拿大、墨西哥進口的鋼鋁課徵關稅。消息傳出後不久，馬克宏與川普通電話。

先前與川普營造良好關係的馬克宏，這次在電話中敦促川普，與歐盟、中國及日本進行協商，強化世界貿易組織（WTO）規範。

馬克宏稱美方對鋼鋁課稅是「錯誤」決定，並提出警告，這種「經濟民族主義 」將會對美國在內的所有國家造成損失。