馬克宏通電話告訴川普 美國鋼鋁關稅不合法

（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天深夜告訴美國總統川普，對來自歐洲聯盟的鋼鋁課徵關稅是「不合法的」，歐盟將會以「堅定而符合比例原則的方式」予以回應。
法新社報導，美國政府宣布午夜（台灣時間6月1日中午12時）起對從歐盟、加拿大、墨西哥進口的鋼鋁課徵關稅。消息傳出後不久，馬克宏與川普通電話。
先前與川普營造良好關係的馬克宏，這次在電話中敦促川普，與歐盟、中國及日本進行協商，強化世界貿易組織（WTO）規範。
馬克宏稱美方對鋼鋁課稅是「錯誤」決定，並提出警告，這種「經濟民族主義 」將會對美國在內的所有國家造成損失。
馬克宏今天稍早在艾里賽宮（Elysee Palace）告訴記者，他強烈反對美國這項決定。
馬克宏說：「我認為這個決定從許多方面來說是個錯誤，因為它用錯誤的方式－決裂並創造經濟民族主義，回應現存國際間貿易失衡的問題。」
馬克宏補充說：「民族主義等同戰爭。這正是1930年代確實發生的事情。」
法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天表示，一旦美國鋼鋁關稅生效，法國將會拒絕與美國進行貿易談判。
勒麥爾在前往加拿大參加七大工業國集團（Groupof Seven）會議的途中向記者表示：「我們拒絕在壓力之下談判。受到關稅打壓之下，無助於我們打開任何一種的談判之門。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070601