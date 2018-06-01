批美奉行保護主義 歐盟矢言團結對抗

（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）歐洲聯盟今天矢言將團結一致，迅速對川普政府向銷美鋼鋁產品課徵高額關稅祭出報復性措施，歐洲國家也痛批華府的「美國優先」貿易保護政策。

法新社報導，數個月來，歐洲強權希望說服美國總統川普改變關稅政策，如今只能面對與這個跨大西洋盟友貿易戰一觸即發的殘酷現實。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）痛批美國「非法」課徵令人震驚的高額關稅，還說此舉可能引發一連串災難性的報復舉措。

梅克爾說，歐洲將以「堅定和團結」的態度，回應美國關稅問題；與此同時，梅克爾也為消弭歐盟內部對於如何對抗川普威脅的分歧，面臨史無前例的龐大壓力。