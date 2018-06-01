批美奉行保護主義 歐盟矢言團結對抗

（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）歐洲聯盟今天矢言將團結一致，迅速對川普政府向銷美鋼鋁產品課徵高額關稅祭出報復性措施，歐洲國家也痛批華府的「美國優先」貿易保護政策。
法新社報導，數個月來，歐洲強權希望說服美國總統川普改變關稅政策，如今只能面對與這個跨大西洋盟友貿易戰一觸即發的殘酷現實。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）痛批美國「非法」課徵令人震驚的高額關稅，還說此舉可能引發一連串災難性的報復舉措。
梅克爾說，歐洲將以「堅定和團結」的態度，回應美國關稅問題；與此同時，梅克爾也為消弭歐盟內部對於如何對抗川普威脅的分歧，面臨史無前例的龐大壓力。
出口大國德國極不願看見貿易戰爭加劇，直到最後一刻仍企圖規勸川普。
然而，川普無視德國警告，加強落實保護主義，揚言再將關稅大刀揮向進口汽車，直接向德國汽車製造商下戰帖。
法國主張採取較強硬立場，拒絕在關稅威脅解除前，與美國展開任何重要貿易談判。
不過，法國政府消息人士說，如今「重要的是歐洲回應需儘可能協調一致」。
華府宣布新關稅措施於格林威治標準時間6月1日上午4時生效後，歐盟執委會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）在布魯塞爾召開記者會說：「對全球貿易而言，這是糟糕的一天。」
榮科說：「歐盟不能毫無作為。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070601