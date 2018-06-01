飛越綠色稻浪 台東今年熱氣球即將啟航

（中央社記者盧太城台東縣1日電）載著台東縣長黃健庭的熱氣球，緩緩升空，慢慢越過池上綠色稻浪，黃健庭宣告今年台東國際熱氣球嘉年華將在6月30日啟航。
5顆熱氣球迎著朝陽，飛越池上稻田，正式宣告台東年度觀光重頭戲熱氣球嘉年華系列活動，從6月30日至8月13日。
黃健庭表示，台東國際熱氣球嘉年華今年邁入第8年，也是他任內最後一次，今年主辦單位再次挑戰不可能，邀請歷屆最多顆造型球高達39顆，同時長達40幾天，也是歷年時間最長的。
在這期間會有8場的光雕晚會，也是全世界之最，因此會邀請全世界最特殊造型球參加，有天外奇蹟，小小兵、鬥牛犬、德國東方快車、方舟球等等，非常精彩，台東獲得世界12大熱氣球嘉年華之一的肯定，得來不易，也更加的有動力。
台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，今年舉辦8場光雕音樂會，歷屆最多，將首次以「世界八美圖書館之首」的台東大學校本部圖資館為景，來一場文青與浪漫結合的熱氣球光雕音樂會。
另外，今年度光雕音樂會也將再度進入空軍志航基地，國軍現役戰機首次與光彩炫麗的熱氣球相互輝映；而池上大坡池也將首度加入水舞元素，讓熱氣球與水共舞的曼妙舞姿，譜出一段唯美的光雕音樂晚宴。
江慧卿強調，今年的熱氣球嘉年華將是「戰機、水舞、曙光、光雕、音樂」，熱氣球飛高高，陪遊客一起fun暑假。
除了光雕和熱氣球自由飛、繫留外，熱氣球嘉年華活動前面3天（6月30日至7月2日）於鹿野高台舉辦「坐熱氣球吃紅藜米乖乖」活動，每天活動前100名乘坐的旅客，便可免費獲得紅藜米乖乖。（編輯：李錫璋）1070601