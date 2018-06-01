飛越綠色稻浪 台東今年熱氣球即將啟航

（中央社記者盧太城台東縣1日電）載著台東縣長黃健庭的熱氣球，緩緩升空，慢慢越過池上綠色稻浪，黃健庭宣告今年台東國際熱氣球嘉年華將在6月30日啟航。

5顆熱氣球迎著朝陽，飛越池上稻田，正式宣告台東年度觀光重頭戲熱氣球嘉年華系列活動，從6月30日至8月13日。

黃健庭表示，台東國際熱氣球嘉年華今年邁入第8年，也是他任內最後一次，今年主辦單位再次挑戰不可能，邀請歷屆最多顆造型球高達39顆，同時長達40幾天，也是歷年時間最長的。

在這期間會有8場的光雕晚會，也是全世界之最，因此會邀請全世界最特殊造型球參加，有天外奇蹟，小小兵、鬥牛犬、德國東方快車、方舟球等等，非常精彩，台東獲得世界12大熱氣球嘉年華之一的肯定，得來不易，也更加的有動力。