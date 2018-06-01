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全球最昂貴城市在這　台北物價及購買力亞洲第三高

記者顏真真／台北報導2018/06/01 10:29
▲瑞銀公布最新報告，蘇黎世為全球最昂貴城市，洛杉磯則是購買力最強，而台北物價及購買力均居亞洲第三高。（圖／NOWnews資料照）
▲瑞銀公布最新報告，蘇黎世為全球最昂貴城市，洛杉磯則是購買力最強，而台北物價及購買力均居亞洲第三高。（圖／NOWnews資料照）

瑞銀全球財富管理投資總監辦公室（CIO）發布最新研究報告，對全球77個城市的物價和收入水準進行了對比，台北購買力是亞洲成長幅度最高的城市，也是名列亞洲第三，僅落後香港及日本，在全球排名也從2015年的第34名躍升至今年的第26名 。不過，台北人必須要工作92.7小時才能買到一台iPhone X，香港為亞洲第一 (僅需75.3小時)。

瑞銀這項研究開始於1971年，今年發表的是第17份報告，報告中對多種商品和服務的128種價格及代表普通工薪階層的15種職業的平均生活成本進行了比較。今年比較全球77個城市的生活成本，結果發現蘇黎世為全球最昂貴城市，緊隨其後的是日內瓦和奧斯陸。而洛杉磯則是全球普通工薪階層購買力最強的城市，當前洛杉磯居民的可負擔能力較紐約人高出23.9%。
 
若就購買力指數來看，歐洲及北美城市居民的購買力總體上最高，巴林首都麥納瑪及中國大陸香港地區是前10名中僅有的2個非歐美城市，而全球金融中心紐約及倫敦分別排在第10和第23位。

值得注意的是，在上一期報告中，蘇黎世位居全球最昂貴城市榜首，緊隨其後的是另一個瑞士城市日內瓦。不過，購買力指數清楚地表明，來自其他地區的競爭日趨激烈，在前10名榜單中只剩下3個歐洲城市，而且與2015年的報告相比，這些城市的排名都有所後退。

若針對128種價格逐一進行分析，全球購買力差異更清晰可見，例如在瑞士蘇黎世，女子理髮費用為94.32美元，相比之下，在烏克蘭基輔需要22.60美元，墨西哥城為12.17美元，埃及首都開羅只需要7.50美元。然而，蘇黎世的1名女性通常只需工作3.05小時就能負擔得起這項支出，而在基輔則需要工作12.09小時，在墨西哥城需要5.86小時，在開羅需要6.11小時。

至於上一次報告中，台北購買力在亞洲名列前茅、僅次於日本與香港，台北薪資全球排名第37名、亞洲排名第4名，落後東京、香港及首爾。不過，今年報告中，台北購買力是亞洲成長幅度最高的城市，也是名列亞洲第三，僅落後香港及日本，追過首爾，2015年全球排名原為第34名，今年躍升至第26名。

台北薪資也是亞洲第三高，僅次於日本和香港，不過，台北物價也是亞洲第三貴，僅次於日本和南韓，而且台北人必須要工作92.7小時才能買到一台 iPhone X，香港僅需75.3小時，為亞洲第一 。

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