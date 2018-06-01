未獲美鋼鋁關稅豁免 鋼鐵股硬挺逆勢揚

（中央社記者韋樞台北1日電）美歐貿易戰開打，台灣依舊未獲美進口鋼鋁課重稅豁免，台灣輸美鋼鐵產品將課25%關稅，台股今天開高走高，鋼鐵股一掃不確定因素，逆勢走揚0.74%，中鋼、燁輝、中鴻等持盈保泰。

美國決定對歐盟、墨西哥與加拿大等盟邦加徵進口鋼、鋁關稅25%和10%，這些國家也打算反擊美國產品，貿易戰開打，台灣仍未獲出口美國鋼鋁關稅豁免，鋼鐵業自此將被課徵高關稅以及過去高低不等的反傾銷稅。

不過自3月中美國宣布對台灣鋼鋁課重稅後，兩個月以來，業者各自因應，一則與美國進口商協商如何吸收高關稅，二則在全球其他市場找尋商機，三則因應不同鋼鐵產品在美國市場的價格飛漲，面對被課25%重稅，依然顯得老神在在。