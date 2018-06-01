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中央社

未獲美鋼鋁關稅豁免 鋼鐵股硬挺逆勢揚

中央社2018/06/01 10:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北1日電）美歐貿易戰開打，台灣依舊未獲美進口鋼鋁課重稅豁免，台灣輸美鋼鐵產品將課25%關稅，台股今天開高走高，鋼鐵股一掃不確定因素，逆勢走揚0.74%，中鋼、燁輝、中鴻等持盈保泰。

美國決定對歐盟、墨西哥與加拿大等盟邦加徵進口鋼、鋁關稅25%和10%，這些國家也打算反擊美國產品，貿易戰開打，台灣仍未獲出口美國鋼鋁關稅豁免，鋼鐵業自此將被課徵高關稅以及過去高低不等的反傾銷稅。

不過自3月中美國宣布對台灣鋼鋁課重稅後，兩個月以來，業者各自因應，一則與美國進口商協商如何吸收高關稅，二則在全球其他市場找尋商機，三則因應不同鋼鐵產品在美國市場的價格飛漲，面對被課25%重稅，依然顯得老神在在。

中鋼表示，部分中下游客戶受到輸美影響，這段期間很努力開拓並設法分散客戶，中鋼受衝擊有限，接單未減少太多。另外，隨著美國國內鋼鐵市場的供需失衡、價格飛漲、訂單移轉等多重影響，對中鋼及客戶的衝擊正在淡化中。

但中鋼也提醒，目前即使課徵25%的關稅但仍供不應求的焊接鋼管，到了明年若是美國本士廠商的產能增加，價格便不易再大幅上揚，屆時焊接鋼管能否享有優勢值得注意。

輸美大宗鍍面鋼板的燁輝正與美國進口商協商吸收25%的關稅，同時利用競敵韓國銷售額度打7折的機會，伺機增量輸美。

鋼鐵股今天早盤一掃不確定因素，開高走高一度上漲0.74%，中鋼盤中最高23.8元，漲幅0.85%，成交量1.1萬張；燁輝黑翻紅，盤中最高10.3元，漲幅1.48%，成交量500餘張；焊接鋼管為大宗的中鴻盤中最高11.8元，漲幅3.06%，成交量約6000張。（編輯：楊凱翔）1070601

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