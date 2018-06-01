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蘋果LCP估Q3拉貨 投顧看旺嘉聯益

中央社2018/06/01 10:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北1日電）軟板廠嘉聯益近期股價漲勢凌厲，投顧看好，蘋果LCP成為近期高頻材料主流，估第3季開始拉貨，嘉聯益下半年貢獻將大幅增加，預估今年稅後盈餘上看14億元，營運較去年大幅躍進。

嘉聯益產品包括單面板、雙面板、多層板、軟硬結合板，法人指出，主要產品應用營收比重約為手機軟板40至60%、筆電(NB)/平板(Tablet)軟板約 30至40%、及其他10至20%，軟板具可撓性及三度空間配線等特性，在行動裝置產品強調輕薄短小趨勢下，應用逐步成長，近年液晶高分子樹脂材料（LCP）開始導入成為手機天線主要材質之一。

投顧認為，LCP天線將帶動嘉聯益軟板今年成長，長期逐步往其他產品擴散，2018年美系手機軟板RF （射頻晶片）天線將全面採用LCP，ASP (產品平均單價)將倍數成長，產值會明顯增加，而因材料取得有瓶頸，競爭同業切入有限制，故今年供應商預期仍主要為日商與嘉聯益，預期將有一款機種為主要供應商，有助嘉聯益下半年營收與毛利率表現。長期而言，在5G極高頻傳輸趨勢下，其他天線材料使用LCP機會也將提升。

投顧指出，嘉聯益第2季營運尚未增溫，預估營收新台幣28億元，季減約3%，因利用率降低，惟匯率有改善，預估毛利率15.5%，較前一季持平，預估稅後每股盈餘(EPS)0.06元。預估第3季蘋果LCP產品拉貨開始增溫，嘉聯益營收將達47億元，季成長達69%，毛利率因產品價格較佳，產品組合有所改善下，預估為23%，稅後EPS1.1元。

展望全年，投顧預估，嘉聯益今年合併營收179億元，年增38%，預估全年毛利率21%，稅後淨利14億元，較去年大增逾50倍， 2018稅後每股盈餘可達3.52元。

嘉聯益近期股價漲勢凌厲，28日一度突破70元關卡，創2011年7月以來新高，但今天大盤漲勢收斂，嘉聯益股價修正，早盤下跌逾4%，最低來到62.7元。（編輯：黃國倫）1070601

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