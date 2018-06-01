吸毒自挖眼球 妙齡女子學習適應失明

原本在母親命令下已同意要住進毒品勒戒所的穆瑟爾特，今年2月6日卻因為吸食俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine），釀成大禍。精神錯亂之下，她在安德森一座教堂外當街用手指自挖雙眼眼珠，被人發現後報警，並將她緊急送醫。

住在南卡羅來納州安德森郡（Anderson County）的穆瑟爾特（Kaylee Muthart）日前接受「時人」（People）雜誌專訪時說，三個月前自挖眼球導致永久失明，如今已經習慣全盲的新生活。

（中央社記者顏伶如波特蘭31日專電）南卡羅來納州一名20歲女子今年2月吸食冰毒後精神錯亂，自行將雙眼眼球挖出。事發3個月後，她表示現已習慣失明生活。

格林維爾紀念醫院（Greenville MemorialHospital）醫師為穆瑟爾特緊急開刀，清理已經被掏空的眼窩，手術之後她住院數週療養，後來被轉送到精神病患安置中心。

今年3月初，穆瑟爾特獲醫師准許由母親帶回家照顧。穆瑟爾特表示，自從回家之後，再也沒有碰過毒品。

談到目前的處境，穆瑟爾特對「時人」雜誌表示：「現在我終於活得像個像樣的人。我喜歡現在的自己，終於不再有一直追逐著某件事物的感受。」

為了適應失明生活，穆瑟爾特接受為盲人設計的活動與方向訓練，以便在日常生活上保留某部分的獨立自主空間。

她表示，盡量把心思放在復原方面，但偶爾還是會陷入悲傷與挫折。

她說：「我是個樂觀的人，我用樂觀角度看待事情，但有些時候，總是會跌倒的。人生就是這樣。」

透過為視障人士提供的語音播放輔助功能，過去這段期間穆瑟爾特得以透過Netflix聆聽影集，還開始學吉他與鋼琴。

身為「自挖眼珠」新聞事件主角，穆瑟爾特說，後來曾經在公共場合遇到陌生人過來對她表示同情，也有人跟她訴說沉迷毒品的痛苦掙扎。

她說：「使用毒品的人都知道，發生在我身上的事，很可能也會出現在他們身上。分享我的經驗或許能夠讓這些人明白這一點，甚至可能讓他們因此戒毒。」（編輯：紀錦玲）1070601