NBA／詹皇被格林惡意犯規　勇騎大戰半場戰平

NBA總冠軍賽今天在甲骨文球場進行「勇騎大戰」第四回，去年勇士隊拿到冠軍，騎士隊則再度成為挑戰者，半場打完兩隊以56:56戰平，Stephen Curry投進壓哨2分球，「詹皇」LeBron James 則是在剩下上半場結束前1分04秒時，被Draymond Green（格林）惡意犯規「打臉」導致技術犯規。

LeBron James原本企圖上籃，但Draymond Green大手壓在他臉上，只見LeBron James痛苦地躺在地上，並且雙手摀著臉跟頭部，也讓球迷驚呼連連。