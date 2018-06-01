NBA／詹皇被格林惡意犯規　勇騎大戰半場戰平

NBA總冠軍賽今天在甲骨文球場進行「勇騎大戰」第四回，去年勇士隊拿到冠軍，騎士隊則再度成為挑戰者，半場打完兩隊以56:56戰平，Stephen Curry投進壓哨2分球，「詹皇」LeBron James 則是在剩下上半場結束前1分04秒時，被Draymond Green（格林）惡意犯規「打臉」導致技術犯規。
LeBron James原本企圖上籃，但Draymond Green大手壓在他臉上，只見LeBron James痛苦地躺在地上，並且雙手摀著臉跟頭部，也讓球迷驚呼連連。
騎士首節開局打的夠強勢，LeBron James、JR Smith 連續上籃得手，Stephen Curry三分回敬，LeBron James連續三分球再度拉開比分，騎士隊並未放慢節奏，而是各司其職。
LeBron James首節就拿下12分，Kevin Love從腦震盪陰影走出，也為球隊建功。
次節LeBron James再以灌籃開啟攻勢，騎士隊一度領先9分，不過「浪花兄弟」Klay Thompson三分球助威，Stephen Curry中距離得手，最後剩下不到1分鐘，Stephen Curry投進壓哨2分球，兩隊再度戰平。
上半場結束LeBron James拿下24分為全場最高，Curry18分，Kevin Love12分。