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廣編／「驗光人員法」通過　成為捍衛台灣視力生力軍

本報訊2018/06/01 10:34
▲(左起)台北市眼鏡商業同業公會顧問 關家豪、台北市眼鏡商業同業公會理事長 林俊雄、馬偕醫院眼科資深主治醫師 鄭惠川、立法委員 劉建國、衛生福利部醫事司司長 石崇良、台灣眼視光學學會理事長 賴裕源、台北市驗光人員公會理事長 吳昭漢、台北市驗光生公會理事長 許正格，共同推廣隱形眼鏡驗配5撇步。 （圖／公關照片）
▲(左起)台北市眼鏡商業同業公會顧問 關家豪、台北市眼鏡商業同業公會理事長 林俊雄、馬偕醫院眼科資深主治醫師 鄭惠川、立法委員 劉建國、衛生福利部醫事司司長 石崇良、台灣眼視光學學會理事長 賴裕源、台北市驗光人員公會理事長 吳昭漢、台北市驗光生公會理事長 許正格，共同推廣隱形眼鏡驗配5撇步。 （圖／公關照片）

「驗光人員法」105年公布實施後，隔年第一批驗光人員通過考試並取得證書，象徵台灣在視力保健的推動上，向前邁進一大步。5月31日中午，台灣眼視光學學會與遠見雜誌共同舉辦「隱形眼鏡驗配5撇步-眼睛健康eye注意」記者會，公布「眼睛保健-隱形眼鏡認知行為大調查」最新結果。衛福部醫事司石崇良司長、立法委員劉建國、馬偕醫院眼科鄭惠川醫師、台北市驗光師公會、台北市驗光生公會、台北市眼鏡商業同業公會，以及上百名驗光師齊聚一堂，希望將正確的隱形眼鏡驗配知識傳達給社會大眾。

 台灣眼視光學學會賴裕源理事長指出，透過本次大調查，發現國人對眼睛保健及正確驗配隱形眼鏡的知識有待提升，雖然65%民眾知道「驗光人員法」，也明白需領有證書才能執行驗光業務，但驗配5步驟『問、驗、推、戴、追』在實務運作上，還有很大的教育空間。

遠見研究調查副總監陳紀君提醒，92%的受訪者表示，如果店家主動提供驗光配鏡5步驟服務，會提高購買意願；然而仍有73%的受訪者表示，未曾完整體驗過5步驟服務，這顯示，需要透過大力宣導來改善現況。

衛福部醫事司石崇良司長表示，隱形眼鏡看似簡單，在選擇與使用習慣上有許多技巧。去年驗光人員考試通過率達50%，台灣目前有九千位具執照的驗光人員。石司長提醒，視力矯正的步驟囊括了診斷、驗光、配鏡和追蹤，除了由眼科醫師診斷，專業驗光人員可在驗光、配鏡等方面提供協助。驗光人員除了提供便利的高品質服務，希望能在必要時發揮專業。

劉建國委員指出，歷經多年折衝，「驗光人員法」的通過是眾志成城的結果。相信這九千位驗光師、驗光生將發揮正向力量，成為捍衛台灣視力健康的生力軍。

馬偕醫院眼科鄭惠川醫師提醒，使用3C產品時，過度專注會使眨眼頻率降低，想避免眼睛乾澀，除了注意空間裡的濕度、少待在空污嚴重的環境中，並避免熬夜，更不宜過度依賴3C產品，增加眼睛的負擔。

台北市驗光人員公會吳昭漢理事長提醒，驗配5步驟裡，驗光人員透過詢問，可瞭解使用者的需求，進而推薦真正適合的隱形眼鏡。

台北市驗光生公會許正格理事長提醒位居第一線的驗光人員，「驗光人員法」通過後，驗光人員已加入醫事人員的行列，請時時自我提醒，追求技術、品質與專業的提升。

台北市眼鏡商業同業公會林俊雄理事長提醒驗光師要自我提升，而落實驗配5步驟正是最好的起點；期盼從這場記者會開始，大家一起啟動。

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