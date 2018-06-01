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中央社

義大利反撙節新政府誕生 避免提前大選

中央社2018/06/01 10:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社羅馬31日綜合外電報導）義大利民粹派政黨今天達成新聯合政府協議，重振掌權計畫，差點被迫提前大選，這個歐元區第3大經濟體的反撙節新政府終於上路。

法新社報導，義大利總統馬達雷拉（SergioMattarella）今天傍晚二度授權孔蒂（Giuseppe Conte）組閣，他是民粹派政黨推派的總理人選。

義大利3月大選後一直未能籌組新政府，陷入將近3個月的政治動盪，進而影響金融市場，導致歐元區夥伴不安情緒蔓延。

知名度不高的律師孔蒂是政治新手，與馬達雷拉會面後，宣布新內閣成員名單。

執政聯盟中，極右派聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）獲提名擔任內政部長；五星運動（Five Star Movement）黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）出任經濟發展部長。

疑歐派經濟學家薩佛納（Paolo Savona）仍是內閣一員，擔任歐洲事務部長。聯盟黨和五星運動先前本來屬意薩佛納出任經濟部長，但遭到總統馬達雷拉否決，也使得孔蒂放棄籌組新政府。

經濟部長一職如今由爭議性較小的特里亞（Giovanni Tria）擔任，這位政治經濟學家主張減稅，但支持義大利留在歐元區。

熟悉歐洲聯盟的米拉奈西（Enzo MoaveroMilanesi）則獲任命為外交部長。

根據義大利媒體，新內閣將於4日或5日面臨國會參眾兩院的信任投票。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070601

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