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娛樂

蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃　未來有望合作頑童

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/01 13:04
▲蔡詩芸推出新單曲〈Copthorne Kings〉。（圖／瑩音樂提供 , 2018.06.01）
▲蔡詩芸推出新單曲〈Copthorne Kings〉。（圖／瑩音樂提供 , 2018.06.01）

蔡詩芸一直以來致力展現音樂多元樣貌，今（1）日推出最新英文單曲〈Copthorne Kings〉，用舒適柔和的編曲、迷幻唱腔帶給樂迷療癒般的享受，是首會讓人放鬆的音樂風格，MV也特別邀來老公王陽明助陣演出，無論是兩人擁抱撫摸後背、或是將手輕輕放在老公胸膛，充滿粉紅泡泡的放閃畫面，也成為一大亮點。

她與王陽明在MV簡直是絕佳拍檔，夫妻倆專業上鏡不扭捏，她笑說：「我就直接開口邀約，沒有笑場、很有默契，他在旁邊讓我非常有安全感，所以拍攝非常順利。」夫妻倆本周到離島小琉球享受兩人生活，她笑說，行程就是一直去潛水，找朋友敘舊，兩人也把握機會拍下許多海底美照，她除了大讚台灣有那麼豐富的海洋生態，也再度呼籲「非常開心在台灣可以看到這些海洋生態，希望大家可以好好保護牠們」。


▲蔡詩芸與老公近期到離島出遊，她非常關心台灣的海洋生態。（圖／瑩音樂提供 , 2018.06.01）

大陸音樂選秀節目《中國新說唱》即將開錄，近日有傳聞她將參加該節目，對此蔡詩芸否認表示「沒有」，暫時把所有心思花在音樂製作上，至於下半年工作計畫，她承諾將推出新EP，會是以中文歌為主，目前正在緊鑼密鼓籌備中，預計在年底時發行，持續勤跑校園累積人氣，每回踏進校園總是被學生鼓舞，「那是非常開心的事，看到學生很High、熱情，」還與頑童合體上台演出，兩組歌手合唱〈誰愛誰〉大獲好評，未來合作可能？她埋下伏筆：「之後合作當然有機會。」


▲蔡詩芸（左）的新歌MV請來老公王陽明助陣，兩人有許多親密鏡頭。（圖／瑩音樂提供 , 2018.06.01）

關鍵字蔡詩芸王陽明
木村女兒「無碼」照　藏不住美腿

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