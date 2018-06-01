蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃　未來有望合作頑童

蔡詩芸一直以來致力展現音樂多元樣貌，今（1）日推出最新英文單曲〈Copthorne Kings〉，用舒適柔和的編曲、迷幻唱腔帶給樂迷療癒般的享受，是首會讓人放鬆的音樂風格，MV也特別邀來老公王陽明助陣演出，無論是兩人擁抱撫摸後背、或是將手輕輕放在老公胸膛，充滿粉紅泡泡的放閃畫面，也成為一大亮點。

她與王陽明在MV簡直是絕佳拍檔，夫妻倆專業上鏡不扭捏，她笑說：「我就直接開口邀約，沒有笑場、很有默契，他在旁邊讓我非常有安全感，所以拍攝非常順利。」夫妻倆本周到離島小琉球享受兩人生活，她笑說，行程就是一直去潛水，找朋友敘舊，兩人也把握機會拍下許多海底美照，她除了大讚台灣有那麼豐富的海洋生態，也再度呼籲「非常開心在台灣可以看到這些海洋生態，希望大家可以好好保護牠們」。