六福皇宮各項熄燈作業進行中　最後回顧祭1999拚商機

六福旅遊集團今（2018）年4月宣布，旗下台北威斯汀六福皇宮，因租約即將到期將於今年底熄燈，500多名員工去留，預計6月底前會有進一步的消息。至於尊榮卡會員補償方案，大部分選擇會籍展延。另外，為回饋陪伴近20年的消費者，六福也祭出1999優惠專案，包括1999年出生的當月壽星可享用餐5折、身分證字號1999連號可獲免費招待，尾數1或9則有8折優惠。

六福旅遊集團執行長莊豐如今年4月10日宣布，台北威斯汀六福皇宮出租方國泰人壽表示，該地另有計畫將不再持續出租，雙方擬於今年12月31日結束合約。針對500多名的員工去留，六福今（1）日表示，預計6月底前會有進一步消息，以提供集團內部、姊妹飯店轉職，或以優於勞基法資遣等3大方向規畫。

六福進一步指出，凡持有在各通路上販售台北威斯汀六福皇宮之住宿或餐飲票券的持券人，均依民法及消費者保護法等相關法令規範設定履約保證機制，持券者可於2018年12月31日前安心使用，如逾期未使用之票券將視同於現金，得於六福旅遊集團內之萬怡酒店、六福客棧、六福村主題遊樂園等事業體使用。

針對持有尊榮卡會員資格消費者部分，也已訂出相關補償方案，尊榮卡會員可選擇延長效期並免費贈送補償餐券，或是依照會員卡效期比例實質退費。截至2018年4月共4,324位會員（含主卡3,709張與副卡615張），其中1,261位會員會籍跨越明年度1-4月，高達1,225位會員選擇會籍展延，僅36位選擇按比例退費。

由於六福皇宮於1999年開幕，為回饋消費者，即日起針對館內6間餐廳推出1999系列回饋方案。包含於1999年出生的當月壽星可享本人用餐5折優惠；身分證字號尾數為1或9的可享同桌8折優惠；另身分證字號為1999連號，更可獲得免費用餐一次。