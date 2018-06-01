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中央社

台股區間震盪 投信最看好蘋概股

中央社2018/06/01 10:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北1日電）近期國際股市波動劇烈，連帶影響台股表現，不過投信認為，加權指數呈區間震盪，個股隨著業績成長仍有基本面行情可期，尤其是蘋概股進入新機拉貨期最值得期待。

統一龍馬基金經理人錢素惠表示，近期國際盤勢受到消息面影響，震盪整理，包括義大利、西班牙政局的不安，投資人擔憂歐元區經濟成長動能減弱，造成歐元貶值、美元走強、新興市場幣值相對走弱，外資恐撤出新興國家股市，美中貿易磋商，雙方的政策較勁，使得國際股市動盪不安。

不過，從基本面觀察，今年美國聯邦準備理事會(Fed)預期升息次數由4次變為3次，屬緩步升息、美國經濟基本面依然強勁，且目前時序上電子業淡季結束，蘋概股6月迎來供應鏈拉貨潮，錢素惠預期，加權指數呈區間震盪，個股隨著業績成長仍有基本面行情可期。

錢素惠說，未來將持續觀察新台幣匯率走向及外資動向、美中貿易談判結果、中興通訊事件能否順利落幕，再加上「川金會」可望如期舉行等消息面變化為市場所關注議題，預期將有助台股盤勢未來發展。

產業方面，除了漲價缺貨題材的被動元件族群外，錢素惠建議，留意蘋果供應鏈進入新機拉貨期，預期部份資金可望進駐基期低、下半年有業績增漲題材支撐的業績成長股，預料股價將有表現空間，另外看好5G、大數據等高成長行業。（編輯：楊凱翔）1070601

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