台股區間震盪 投信最看好蘋概股

（中央社記者田裕斌台北1日電）近期國際股市波動劇烈，連帶影響台股表現，不過投信認為，加權指數呈區間震盪，個股隨著業績成長仍有基本面行情可期，尤其是蘋概股進入新機拉貨期最值得期待。

統一龍馬基金經理人錢素惠表示，近期國際盤勢受到消息面影響，震盪整理，包括義大利、西班牙政局的不安，投資人擔憂歐元區經濟成長動能減弱，造成歐元貶值、美元走強、新興市場幣值相對走弱，外資恐撤出新興國家股市，美中貿易磋商，雙方的政策較勁，使得國際股市動盪不安。

不過，從基本面觀察，今年美國聯邦準備理事會(Fed)預期升息次數由4次變為3次，屬緩步升息、美國經濟基本面依然強勁，且目前時序上電子業淡季結束，蘋概股6月迎來供應鏈拉貨潮，錢素惠預期，加權指數呈區間震盪，個股隨著業績成長仍有基本面行情可期。