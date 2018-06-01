科妍營收4月落底 5月回溫

科妍第1季受惠中國皮下填補劑市場銷售增溫，加上防沾黏凝膠新品進入鋪貨潮，推動第1季財報繳出亮眼成績。科妍第1季營收為新台幣1.04億元，稅後淨利3556萬元，每股盈餘（EPS）為0.69元，營收、淨利分別較去年同期成長113%及1589%，寫下單季營收及獲利歷史新高，毛利率更從去年同期的52%，增加19個百分點至71%。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）玻尿酸廠科妍(1786)4月受到銷售許可證換證作業、新舊產品進入切換期，4月營收腰斬，預計5月起營收回溫，6月開始見到較顯著成長。

不過，4月因大陸皮下填補劑新舊執照切換，以及國際會計報導準則有關合約客戶收入認列的會計處理變更，致出貨收入遞延認列，月營收驟降至1500萬元，月減達54.53%，創下近14個月營收新低。

科妍表示，在新包裝重新趕件再次舖貨後，5月營收仍受到部分影響，不過將比4月好，營運動能逐步恢復，預計6月可見到較顯著成長，第2季會是今年最淡的一季。

展望下半年，皮下填補劑除了大陸市場可望持續成長外，澳洲及俄羅斯的市場可望在今年有新的進展，預料將為下半年營運添增新動能。另外，防沾黏的外科手術用產品未來成長性值得期待。（編輯：張良知）1070601