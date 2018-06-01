NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈內心話延燒　柯P：我不是親柯人士不缺電？府砸百萬招標不斷電系統8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

世界最大淡水珍珠拍賣 新台幣1136萬落槌

中央社2018/06/01 10:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社海牙31日綜合外電報導）文德匯（Venduehuis）拍賣公司表示，曾經屬於俄羅斯凱薩琳大帝（Catherine the Great）、世界上已知最大的淡水珍珠今天在荷蘭以32萬歐元（約新台幣1136萬元）落槌。

法新社報導，由於獨特的外型，這顆珍珠被稱為「睡獅」（Sleeping Lion），很有可能18世紀上半葉在中國水域生成，極可能在珠江。

拍賣公司表示，這顆珍珠重約120克、長約7公分，是世界上已知3顆最大的珍珠之一。

這顆珍珠今天被日本商人以32萬歐元買下，此前估計價值介在34萬至54萬歐元之間。

約1765年，這顆珍珠被一名荷蘭東印度公司商人運到印尼巴達維亞（Batavia）、就是現在的雅加達。它歸公司的會計師桑德（Hendrik Coenraad Sander）所有。

拍賣公司說：「桑德過世之後，這顆珍珠1778年在阿姆斯特丹被拍賣，由凱薩琳大帝買下。」

直到1796年，凱薩琳大帝都把珍珠放在聖彼得堡赫米塔基博物館（Hermitage Museum）展示。在她死後的動盪日子，珍珠下落不明，最終再次出現在波蘭。

拍賣公司表示，經過幾番波折，這顆珍珠1865年被荷蘭一名金匠收購，成為他家族4代收藏，之後「阿姆斯特丹珍珠協會（Amsterdam Pearl Society）1979年基於研究和追蹤其歷史為由買下」。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070601

台南光華高中實驗室冒煙 ...涉證券內線交易 高盛銀行家...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan