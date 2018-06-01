世界最大淡水珍珠拍賣 新台幣1136萬落槌

（中央社海牙31日綜合外電報導）文德匯（Venduehuis）拍賣公司表示，曾經屬於俄羅斯凱薩琳大帝（Catherine the Great）、世界上已知最大的淡水珍珠今天在荷蘭以32萬歐元（約新台幣1136萬元）落槌。

法新社報導，由於獨特的外型，這顆珍珠被稱為「睡獅」（Sleeping Lion），很有可能18世紀上半葉在中國水域生成，極可能在珠江。

拍賣公司表示，這顆珍珠重約120克、長約7公分，是世界上已知3顆最大的珍珠之一。

這顆珍珠今天被日本商人以32萬歐元買下，此前估計價值介在34萬至54萬歐元之間。