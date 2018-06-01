世界最大淡水珍珠拍賣 新台幣1136萬落槌

（中央社海牙31日綜合外電報導）文德匯（Venduehuis）拍賣公司表示，曾經屬於俄羅斯凱薩琳大帝（Catherine the Great）、世界上已知最大的淡水珍珠今天在荷蘭以32萬歐元（約新台幣1136萬元）落槌。
法新社報導，由於獨特的外型，這顆珍珠被稱為「睡獅」（Sleeping Lion），很有可能18世紀上半葉在中國水域生成，極可能在珠江。
拍賣公司表示，這顆珍珠重約120克、長約7公分，是世界上已知3顆最大的珍珠之一。
這顆珍珠今天被日本商人以32萬歐元買下，此前估計價值介在34萬至54萬歐元之間。
約1765年，這顆珍珠被一名荷蘭東印度公司商人運到印尼巴達維亞（Batavia）、就是現在的雅加達。它歸公司的會計師桑德（Hendrik Coenraad Sander）所有。
拍賣公司說：「桑德過世之後，這顆珍珠1778年在阿姆斯特丹被拍賣，由凱薩琳大帝買下。」
直到1796年，凱薩琳大帝都把珍珠放在聖彼得堡赫米塔基博物館（Hermitage Museum）展示。在她死後的動盪日子，珍珠下落不明，最終再次出現在波蘭。
拍賣公司表示，經過幾番波折，這顆珍珠1865年被荷蘭一名金匠收購，成為他家族4代收藏，之後「阿姆斯特丹珍珠協會（Amsterdam Pearl Society）1979年基於研究和追蹤其歷史為由買下」。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070601