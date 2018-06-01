貿易戰隱憂 央行點名金融業五大風險

報告指出，106年受惠經濟穩定復甦，全球銀行業體質多有提升，不過，今年初受美股重挫影響，全球金融市場波動度加劇，未來若主要央行貨幣政策趨緊、資產價格反轉修正，或全球貿易紛爭、地緣政治衝突等問題，均可能使資產價格大幅波動，恐影響全球金融市場穩定。

中央銀行昨天發布第12期金融穩定報告，彙整106年初至今年4月間國內外經濟及金融情勢的發展，並分析可能影響台灣金融體系的風險，提供各界參考。

（中央社記者蔡怡杼台北1日電）中央銀行指出，台灣金融業面臨主要央行貨幣政策正常化、貿易保護主義興起、中國大陸債務問題、全球金融市場可能反轉修正，及新興經濟體面臨資金流出等五風險，呼籲業者留意。

在國內方面，央行表示，金融部門面臨包含美國聯準會(Fed)、歐洲央行(ECB)及日本央行(BOJ)貨幣政策正常化、貿易保護主義興起、中國大陸債務問題、全球金融市場可能反轉修正及新興經濟體面臨資金流出風險升高等五大風險。

至於銀行業方面，央行指出，國銀對慶富集團授信可能遭受損失多已提列備抵呆帳因應，對未來獲利的衝擊不大。但金管會為因應107年亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，要求本國銀行全面強化洗錢防制及法令遵循作業，將推升銀行法遵成本。

同時，央行也提醒，因應國內市場飽和，加上政府鬆綁法規及推動海外發展，國銀積極赴海外設立據點，推升海外分行獲利比重持續上升，但海外據點面臨經營管理不易及部分國家總體面風險較高等不同挑戰，銀行應加強對海外據點的監控與風險管理。

至於壽險業方面，央行表示，壽險公司資產規模維持快速成長、平均資本適足率上升，且國外投資比重持續上升，但壽險公司因投資部位擴大，面臨較高市場風險。

官員指出，106年壽險公司國外投資部位持續成長至14.45兆元，美中貿易衝突若加劇，可能進一步壓抑全球股價走勢，另外，美債殖利率走高，可能帶動台債殖利率揚升，債券投資的利率風險仍高，壽險公司應審慎控管其有價證券投資部位的股價風險及利率風險。

央行表示，由於國內面臨五大風險，將持續關注其對國內經濟及金融體系的影響，並採取適當的貨幣、信用及外匯政策，另一方面，金管會亦持續增修金融法規及強化金融監理措施，以健全金融機構業務經營及促進金融穩定。（編輯：楊凱翔）1070601