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中央社

王道銀暑期種子實習 月薪22K

中央社2018/06/01 10:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北1日電）王道銀行宣布暑期種子實習計畫，月薪22K；另外，對於大專院校升大三以上或研究所家境清寒學生，只要實習期間表現優秀，將提供每學期新台幣5萬元獎助學金。

王道銀表示，實習期間共計6週，前兩週為課程訓練，後4週為部門實習，對銀行業務有興趣的學生皆可申請，不限科系；王道銀今年更推出「暑期種子實習計畫優秀實習生長期獎助學金」，針對表現優秀的實習生提供學期獎助學金，畢業後更可直接進入王道銀就職。

王道銀指出，暑期種子實習計畫自2015年起舉辦，今年已邁入第4屆，實習生在6週實習期間除了可以學習金融專業知識、實際到銀行單位訓練之外，亦能獲得薪資報酬。

王道銀認為，社會上較缺乏資源且認真努力的清寒學子，值得獲得更多的資源協助和更好的職涯發展，期望透過暑期種子實習計畫，讓清寒學子也能有機會進入銀行實習，獲得完善的金融教育訓練，以提升學生的競爭力。

王道銀表示，「暑期種子實習計畫優秀實習生長期獎助學金」只要實習期間表現優秀且領有政府低收入戶或中低收入戶證明的實習生，將提供每學期5萬元獎助學金，獎助學金自錄取時起提供至該實習生畢業為止，至多錄取2名，獲選的實習生畢業後更可直接進入銀行就職。（編輯：蘇志宗）1070601

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