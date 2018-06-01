林為洲拒絕被做掉　自己做民調挺進

在臉書上發言「是，我被做掉了」之後，林為洲今(1)日召開記者會表示，他希望終結國民黨內的「喬」文化，本次黨內初選國民黨全民調機制到最後在新竹縣功虧一簣，所以黨中央不做他來做，距離選舉還有六個月，他會每一個半月做一次全民調，只要是他民調持續保持第一就會參選到底。

國民黨中常會本周三通過臨時提案，廢除去年通過的提名特別辦法，並稱新竹縣選情複雜，授予黨中央提名小組彈性，可不用全民調決定新竹縣長提名人選。

林為洲說，中常會提案通過廢棄特別提名辦法相關規定，還稱因為新竹縣選情複雜，所以重新訂立規則，這讓人完全傻眼，也讓依照全民調規定，擬定競選策略的人像個傻子，更重要的是國民黨建立機制，終結「喬」文化的作為，最後是功虧一簣。