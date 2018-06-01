AI國家隊參一腳 蔡明忠自謙是笨鳥

（中央社記者江明晏台北1日電）AI雲端平台建置案，將由台灣大、華碩、廣達共同合作完成，台灣大哥大董事長蔡明忠今天出席記者會致詞時自謙，對科技領域不懂，「是一隻笨鳥」，但有決心不惜血本。

由科技部推動、國網中心執行的AI雲端平台建置案，將由台灣大哥大、華碩、廣達共同合作完成。宣示將如期在今年12月完成台灣第一個自研自製的AI雲端平台。

台灣大哥大董事長蔡明忠今天出席記者會致詞時自謙，在這裡格格不入，「是一隻笨鳥」，早上準備要來科技部AI記者會出門前，還被小女兒調侃「你又不懂」，因此謹遵女兒指示，「要少講一點」。