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中央社

AI國家隊參一腳 蔡明忠自謙是笨鳥

中央社2018/06/01 11:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北1日電）AI雲端平台建置案，將由台灣大、華碩、廣達共同合作完成，台灣大哥大董事長蔡明忠今天出席記者會致詞時自謙，對科技領域不懂，「是一隻笨鳥」，但有決心不惜血本。

由科技部推動、國網中心執行的AI雲端平台建置案，將由台灣大哥大、華碩、廣達共同合作完成。宣示將如期在今年12月完成台灣第一個自研自製的AI雲端平台。

台灣大哥大董事長蔡明忠今天出席記者會致詞時自謙，在這裡格格不入，「是一隻笨鳥」，早上準備要來科技部AI記者會出門前，還被小女兒調侃「你又不懂」，因此謹遵女兒指示，「要少講一點」。

蔡明忠進一步說，林董事長（廣達董事長林百里）在此確實發揮穿針引線的功能，他開玩笑地說，這是林董首度為了嚴肅的事情打給我，以前都是為了吃喝玩樂，且這次為了這件事，不只打一次，「要有決心不惜血本，所以今天來這裡畫押」。

蔡明忠言歸正傳，說明台灣大扮演的角色，表示台灣大打造過電信機房，有充分經驗，也有電信級防護能力與監控能力，加上環島傳輸的光纖網路。尤其AI發展到5G又會突飛猛進，「因此也要準備好，會花更多錢」。

蔡明忠也提及目前集團多個AI運用的場景，包括富邦有不少健康產險都是透過AI來核定，銀行服務的AI場景也很多，台灣大語音客服和加值服務也有，包括myMusic、200萬用戶的myVideo，而新建的momo倉儲，根本就是科技基地。

蔡明忠表示，感謝兩位科技業老大(林百里、華碩董事長施崇棠)提攜，台灣大能參與國家級重要計畫，將提供台灣AI新創的產官學研最低廉成本的儲存環境。（編輯：黃國倫）1070601

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