流動性進入關鍵時點 市場預計中國6月第3次降準

長期以來，大陸中小企業融資難、成本高的問題一直存在。中國央行數據顯示，2018 年第 1 季，金融機構人民幣一般貸款加權平均利率為 6.01%，自 2015 年 9 月份以來首次突破 6%，創 2 年半新高。已經從 2016 年 12 月的低點 5.44%，上升 0.57 個百分點。

海通證券姜超認為，下半年融資收緊對經濟影響不容小覷，今年經濟或將避免不了轉型的陣痛。

據《金融界》報導，中國國家統計局公布 5 月 PMI，其中小型企業 PMI 為 49.6，重新跌入收縮期，特別是資金緊張的企業比重為 40.1%，連續 3 個月上升，而成本壓力較大依然是企業生產經營中的主要問題之一。

進入 6 月，中國央行降準預期正在升溫。多位分析人士表示，目前大陸存款準備金率較高，降準是未來趨勢，預計很快將見到今年第 3 次降準。

流動性進入關鍵時點

到 6 月之後，由於央行中期借貸便利 (MLF) 到期量較高，預期年中成為流動性考核關鍵時間點。

據《21 世紀經濟報導》，分析師認為，未來可能的方式，就是利用降準來取代 MLF。民生銀行首席研究員溫彬指出，如果只是降準釋放資金，導致金融市場流動性寬鬆，與去槓桿、防風險的考量不合，而降準替代 MLF 是更穩健的做法。

事實上，今年以來，中國央行已經兩次降準。第一次是 1 月 25 日開始實施的普惠金融定向降准，釋放長期流動性約人民幣 4500 億元。第二次就是 4 月 25 日實施，以定向降准置換 MLF，除去人民幣 9000 億元置換部分，釋放增量資金人民幣 4000 億元。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，當前市場表現反映出一些結構性問題仍然存在，因而定向降准置換 MLF 的操作，在年中仍有可能繼續實施。

近期利率波動料很快平息

雖然最近因月末因素出現了較大波動，隔夜 Shibor 升至 2.88%，但在業內人士看來，月末繳稅等因素引發的資金面波動屬於正常現象，預計很快會恢復平穩。

此外，央行今年第二次降準後，資金反而出現明顯緊張局面。中信證券首席固收分析師明明認為，主要是由於機構過於樂觀加槓桿，疊加財政繳稅資金需求高漲引發的，外加上信用違約事件的衝擊。

不過明明預計，6 月流動性緊張局面大概率不會重現。首先央行政策偏穩，收緊可能性不大，6 月 MLF 到期量較高，降準可能性增加；其次銀行面臨 MPA 考核壓力，但監管邊際放鬆；此外財政存款方面季末財政存款大幅下行，釋放資金，最後外匯占款變動平穩，資金外流風險可控。