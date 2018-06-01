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政治

慰留呂秀蓮　姚文智：我沒那個輩分

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/01 11:22
▲民進黨立委姚文智 1 日上綠色和平電台接受專訪。（圖／姚文智辦公室提供 , 2018.6.1）
▲民進黨立委姚文智 1 日上綠色和平電台接受專訪。（圖／姚文智辦公室提供 , 2018.6.1）

前副總統呂秀蓮向民進黨說 bye bye，民進黨立委姚文智今（ 1 ）日表示，他沒那個輩分慰留，但呂秀蓮提出的政見非常好，會繼續跟她請教。

姚文智說，呂副總統過去為台灣民主奉獻了一輩子，她在市長的政見會她也提出很多看法，有的他覺得也非常好，比如說她提出了時間銀行，就是中高齡志工的問題。「我沒那個輩分慰留，她提出的政見非常好，會繼續跟她請教。」

媒體問到，呂秀蓮可能會吸引到中間選民？姚文智說，未來選舉他只有勇往直前，對於這些選舉的評估、評論，甚至放話，其實他覺得都沒有意義。他就是努力推出未來符合台北市民需要的政見、怎麼樣來改造台北。

對於呂秀蓮說，市長要選有品味的人，姚文智則說，呂批評的應該不是他，很清楚的把握這最後半年，然後把市政的願景、政策好好地講清楚。他認為不單單是有品味、整個城市都會有品味

至於呂秀蓮副說不排除脫黨參選，會影響選情嗎？姚文智表示，到時候再煩惱，現在就努力，其實時間已經不多了。昨天已經整合了議員、議會黨團，待會要拜訪市黨部，把民進黨的基本的同志都整合，發揮綜效集結的力量，傾巢而出。會在六月份讓整個民進黨的支持者能夠歸隊，接下來把市政的願景跟市民溝通，他對這個選舉非常有信心。

關鍵字呂秀蓮姚文智民進黨柯文哲蔡英文
林為洲拒絕被做掉　自己做民調挺進柯文哲秀政績　創下最高還債紀錄

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