慰留呂秀蓮　姚文智：我沒那個輩分

前副總統呂秀蓮向民進黨說 bye bye，民進黨立委姚文智今（ 1 ）日表示，他沒那個輩分慰留，但呂秀蓮提出的政見非常好，會繼續跟她請教。

姚文智說，呂副總統過去為台灣民主奉獻了一輩子，她在市長的政見會她也提出很多看法，有的他覺得也非常好，比如說她提出了時間銀行，就是中高齡志工的問題。「我沒那個輩分慰留，她提出的政見非常好，會繼續跟她請教。」

媒體問到，呂秀蓮可能會吸引到中間選民？姚文智說，未來選舉他只有勇往直前，對於這些選舉的評估、評論，甚至放話，其實他覺得都沒有意義。他就是努力推出未來符合台北市民需要的政見、怎麼樣來改造台北。