廣編／「石器時代M」台港澳地區事前預約即刻啟動

網石公司(Netmarble Corporation)今(1日)宣布，旗下以《石器時代》IP所打造的MMORPG《石器時代M》事前預約活動領先全球，獨家於台、港、澳地區正式啟動！《石器時代M》將以全新的面貌帶給玩家前所未有的感動與樂趣。
《石器時代M》致力重現原作IP原有的氛圍，同時針對行動裝置進行優化調整，期望在原作推出的18年後，讓大家再次感受《石器時代》原汁原味的感動。
全新的MMORPG《石器時代M》以3D高品質完美的重新演繹了PC版《石器時代》的世界觀和經典的遊戲場景，如熟悉的薩姆吉爾村和海底洞窟，玩家將能自由的探索開放世界。
▲「石器時代M」完美演繹了經典場景「海底洞窟」、「薩姆吉爾村」。（圖／公關照片）
▲「石器時代M」完美演繹了經典場景「海底洞窟」、「薩姆吉爾村」。（圖／公關照片）
而遊戲不僅繼承了經典的「回合制」戰鬥、寵物騎乘玩法和家族系統等，更加入了支援大規模即時戰鬥的團戰系統以及全新的社交系統，將讓玩家體驗舉辦婚禮、鬧洞房等趣味的社交元素。
《石器時代M》事前預約活動於台、港、澳地區首發啟動，即日起至遊戲上市為止，玩家若成功參與事前預約活動，將能在遊戲上市後獲得★3星烏力；當事前預約活動累積達特定人數，官方將再加碼送出貝殼、鑽石等遊戲內超值獎勵。
▲「石器時代M」事前預約即刻啟動。（圖／公關照片）
此外，完成事前預約的玩家可獲得獨家的分享連結，若將該連結分享給好友，而對方點擊連結並完成事前預約活動，玩家將可獲得轉蛋次數，有機會轉出貝魯卡、瑪摩那斯等超強萌寵！
網石棒辣椒總經理林大鈞表示：「MMORPG《石器時代M》近期將搶先全球於台港澳地區正式與大家見面，希望玩家們能踴躍的參與事前預約活動，與我們攜手進入以3D高品質完美重現的『石器時代』！」
全新MMORPG《石器時代M》將於台、港、澳地區領先全球登場，玩家可預先參與事前登入活動。欲了解更多《石器時代M》相關資訊，請至官方粉絲團。