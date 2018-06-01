廣編／「石器時代M」台港澳地區事前預約即刻啟動

網石公司(Netmarble Corporation)今(1日)宣布，旗下以《石器時代》IP所打造的MMORPG《石器時代M》事前預約活動領先全球，獨家於台、港、澳地區正式啟動！《石器時代M》將以全新的面貌帶給玩家前所未有的感動與樂趣。

《石器時代M》致力重現原作IP原有的氛圍，同時針對行動裝置進行優化調整，期望在原作推出的18年後，讓大家再次感受《石器時代》原汁原味的感動。

全新的MMORPG《石器時代M》以3D高品質完美的重新演繹了PC版《石器時代》的世界觀和經典的遊戲場景，如熟悉的薩姆吉爾村和海底洞窟，玩家將能自由的探索開放世界。