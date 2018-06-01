NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚推青年租屋券　柯：鼓勵不結婚？蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
工商快訊

廣編／「石器時代M」台港澳地區事前預約即刻啟動

本報訊2018/06/01 11:54
▲「石器時代M」台港澳地區事前預約即刻啟動。（圖／公關照片）
▲「石器時代M」台港澳地區事前預約即刻啟動。（圖／公關照片）

網石公司(Netmarble Corporation)今(1日)宣布，旗下以《石器時代》IP所打造的MMORPG《石器時代M》事前預約活動領先全球，獨家於台、港、澳地區正式啟動！《石器時代M》將以全新的面貌帶給玩家前所未有的感動與樂趣。

《石器時代M》致力重現原作IP原有的氛圍，同時針對行動裝置進行優化調整，期望在原作推出的18年後，讓大家再次感受《石器時代》原汁原味的感動。

全新的MMORPG《石器時代M》以3D高品質完美的重新演繹了PC版《石器時代》的世界觀和經典的遊戲場景，如熟悉的薩姆吉爾村和海底洞窟，玩家將能自由的探索開放世界。


▲「石器時代M」完美演繹了經典場景「海底洞窟」、「薩姆吉爾村」。（圖／公關照片）


▲「石器時代M」完美演繹了經典場景「海底洞窟」、「薩姆吉爾村」。（圖／公關照片）

而遊戲不僅繼承了經典的「回合制」戰鬥、寵物騎乘玩法和家族系統等，更加入了支援大規模即時戰鬥的團戰系統以及全新的社交系統，將讓玩家體驗舉辦婚禮、鬧洞房等趣味的社交元素。

《石器時代M》事前預約活動於台、港、澳地區首發啟動，即日起至遊戲上市為止，玩家若成功參與事前預約活動，將能在遊戲上市後獲得★3星烏力；當事前預約活動累積達特定人數，官方將再加碼送出貝殼、鑽石等遊戲內超值獎勵。


▲「石器時代M」事前預約即刻啟動。（圖／公關照片）

此外，完成事前預約的玩家可獲得獨家的分享連結，若將該連結分享給好友，而對方點擊連結並完成事前預約活動，玩家將可獲得轉蛋次數，有機會轉出貝魯卡、瑪摩那斯等超強萌寵！

網石棒辣椒總經理林大鈞表示：「MMORPG《石器時代M》近期將搶先全球於台港澳地區正式與大家見面，希望玩家們能踴躍的參與事前預約活動，與我們攜手進入以3D高品質完美重現的『石器時代』！」

全新MMORPG《石器時代M》將於台、港、澳地區領先全球登場，玩家可預先參與事前登入活動。欲了解更多《石器時代M》相關資訊，請至官方粉絲團。

 

廣編／「驗光人員法」通過捍衛視力

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan