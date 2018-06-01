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中央社

林百里：身為土產工程師感恩參與國家建設

中央社2018/06/01 11:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北1日電）廣達電腦董事長林百里今天在「打造國家AI雲端平台」記者會表示，身為台灣土產工程師，能夠參與國家重要建設，非常感恩。

林百里說，針對人工智慧，台灣要提供最好的硬體、軟體、網路技術，研發先進的人工智慧服務、儲存機制，以符合客戶要求的運算、儲存功能，提供最好的人工運算，國家AI雲端平台除了廣達、華碩、台灣大參與之外，還邀請台積電、NVIDIA，平台使用的都是台灣製造產品，台灣做的硬體、軟體，要讓台灣科技在全世界占有一席之地。

他表示，打造國家AI雲端平台，是讓台灣邁向人工智慧（AI）科技的一大步，從技術面來看，AI會蓬勃發展，主因近年雲端運算能力大幅提升，成本明顯降低，人工智慧服務更聰明、更普及化。

他指出，人工智慧發展出取代性創新，帶動一波服務性產業創新機會，也帶動一波新經濟，台灣絕對不能缺席，未來人工智慧服務將可望包羅萬像，促進台灣社會經濟發展，台灣經濟將邁向人工智慧新時代。

林百里強調，自己在30年前曾說用PC改變世界，現在新一波趨勢則是用AI改變世界，AI並不是很高深的東西，是最普通不過的了；AI以比前的PC、Windows更簡單。

他認為，AI小歸小，但台灣要發展AI產業需要團結，是服務性的產業，需要很多聯盟，把握自己的市場，再到國外拓展。（編輯：林沂鋒）1070601

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