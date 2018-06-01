林百里：身為土產工程師感恩參與國家建設

（中央社記者潘智義台北1日電）廣達電腦董事長林百里今天在「打造國家AI雲端平台」記者會表示，身為台灣土產工程師，能夠參與國家重要建設，非常感恩。

林百里說，針對人工智慧，台灣要提供最好的硬體、軟體、網路技術，研發先進的人工智慧服務、儲存機制，以符合客戶要求的運算、儲存功能，提供最好的人工運算，國家AI雲端平台除了廣達、華碩、台灣大參與之外，還邀請台積電、NVIDIA，平台使用的都是台灣製造產品，台灣做的硬體、軟體，要讓台灣科技在全世界占有一席之地。

他表示，打造國家AI雲端平台，是讓台灣邁向人工智慧（AI）科技的一大步，從技術面來看，AI會蓬勃發展，主因近年雲端運算能力大幅提升，成本明顯降低，人工智慧服務更聰明、更普及化。