不缺電沒信心？ 洪孟楷：總統府砸百萬招標不斷電系統

洪孟楷表示，看到屢創新高的用電紀錄、加上台電施行「減壓降頻」的供電方式，在在顯示要把生產的電量稀釋再稀釋才能供給無虞，而主管的經濟部長或次長在國會殿堂上仍大聲的說今年保證不缺電，那過去被斷電的民眾活該倒楣？還是要斷電到多少戶，才能稱上是真正缺電？

今年跳電、斷電新聞頻傳，經濟部、台電等連忙跳出來掛保證說不斷電，但是國民黨發言人洪孟楷今(1)日召開記者會指出，全台陷入缺電危機，但總統府卻悄悄的招標了百萬元的機組來防止斷電，分明打臉經濟部不缺電的保證。何況今年以來，扣除掉台電所說電線電纜問題，無預警的斷電總共多達 8 次，這還都是上媒體版面的，而直到目前為止，台電仍然無法告知全國民眾到底確切原因為何。

▲2018年台灣跳電全紀錄。（圖／國民黨提供）

洪孟楷批評，政府信誓旦旦地掛保證不缺電，但是顯然總統府根本不相信經濟部的保證，所以在今年五月三日花了百萬元決標了「不斷電系統」，其內容包含發電機、變壓器、蓄電池等因應停電時能供電無虞的設備。雖說總統府有國安問題需要保持電力暢通，但是十年前扁政府時期一樣採購不斷電系統，當時的決標價才 32 萬元，且經過馬英九執政八年完全沒有不敷使用，今年卻花費多達三倍多的價錢？請問是總統府內哪一位高官一分鐘沒冷氣吹都無法忍受？所以才要多花三倍價錢採購不斷電系統？

洪孟楷說，這兩套系統都由同一家廠商決標，除非是廠商報價不實，不然民眾更合理懷疑是多採購了器材來預防斷電，換言之，連總統府對於今年會否停電都抱著很大懷疑的同時，又怎麼能夠說服民眾今年供電一切正常？而總統府能有納稅人的錢來購買不斷電系統，一般小老百姓只能聽天由命？還是以後家家戶戶都要自備不斷電來以防萬一。

洪孟楷酸，在野黨與民眾很團結的要跟蔡英文請教，購買百萬電機組難道就是總統曾說過的「台灣其實不缺電」？他呼籲政府正視問題、不要自相矛盾，告訴民眾實情，不要再騙民眾，否則下次跳電卻只有總統府沒事，蔡英文心安嗎？

