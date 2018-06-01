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中央社

淡季不淡 5月製造業非製造業雙擴張

中央社2018/06/01 11:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北1日電）中華經濟研究院最新公布，5月台灣製造業採購經理人指數及非製造業經理人指數連袂擴張，顯示經濟仍屬擴張階段，不過學者提醒，製造業將面臨美國高關稅等3大不確定因素威脅。

中華經濟研究院今天公布2018年5月台灣採購經理人指數，經季節調整後的5月台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.1個百分點至58.1%，連續第26個月呈現擴張；非製造業經理人指數（NMI）已連續15個月呈現擴張，惟擴張速度趨緩，指數回跌1.9個百分點來到53.7%。

中經院院長吳中書表示，5月台灣製造業採購經理人指數以及非製造業經理人指數走勢雖分歧，但都呈現擴張的情況，顯示目前台灣經濟狀況仍屬於擴張階段。

中央研究院經濟所所長簡錦漢表示，第2季為製造業傳統淡季，但5月台灣製造業採購經理人指數仍持續擴張，加上時序即將步入暑假，製造業將迎來傳統旺季，樂觀期待PMI未來仍有成長的空間。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，5月PMI仍維持持續擴張的動能，表現情況不錯，但仍有3大不確定因素，包含蘋果下半年新品的市場接受度、國際原物料價格變動、美國高關稅措施。

台灣製造業採購經理人指數的5項組成指標中，5月的新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準亦持續擴張。

至於PMI的6大產業全數呈現擴張，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業的61.9%、電力暨機械設備產業的60.0%、基礎原物料產業的56.6%、化學暨生技醫療產業的55.1%、食品暨紡織產業的54.7%，與交通工具產業的54.5%。

至於非製造業經理人指數的4項組成指標中，5月商業活動（生產）、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升。

7大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業的58.9%、金融保險業的58.4%、教育暨專業科學業的56.7%、資訊暨通訊傳播業的56.3%、批發業的54.5%、零售業的52.5%與營造暨不動產業的50.4%。僅運輸倉儲業回報持平，為50.0%。（編輯：楊凱翔）1070601

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