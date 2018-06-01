兩韓高階會談在板門店和平之家舉行

（中央社記者姜遠珍首爾1日電）南北韓今天在板門店南韓轄區「和平之家」舉行兩韓高階會談，在大框架下討論南北韓層峰於4月27日在板門店峰會上簽署的「板門店宣言」的落實方案。
南韓代表團由統一部長官趙明均擔任首席代表，還包括國土交通部第2次官（副部長）金正烈、文化體育觀光部第2次官盧泰剛、統一部統一政策室長金南中、國務總理室審議官安文顯（音）。山林廳次長柳光守將以替換代表身份出席，參加南北韓山林合作方面的有關討論。
北韓代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權、鐵道省副相金潤革、體育省副相元吉宇、祖國和平統一委員會副委員長朴勇一、民族經濟合作委員會副委員長朴明哲5人組成。
南韓聯合新聞通訊社指出，預計雙方將在此次會談中討論有關落實「板門店宣言」的一系列後續會談的日程，具體包括即商討南北韓離散家屬團聚問題的紅十字會會談、討論南北韓共同參加8月亞運會的體育會談、南北韓將軍級軍事會談等。
雙方還可能討論合辦6．15宣言紀念活動、在開城設立聯絡事務以及韓美聯合軍演和在中國大陸的北韓餐廳女服務員集體投誠南韓等問題。
預計南韓國土交通部次官金正烈和北韓鐵道省副相金潤革，還將就南北韓銜接並升級改造東西海岸跨境鐵路公路項目等經濟合作事宜進行討論。
本次會談原定於5月16日舉行，但北韓當天凌晨以韓美進行「大雷霆」聯合軍演為由，單方面取消會談。之後，南北韓層峰於5月26日在板門店北韓轄區「統一閣」舉行第二次板門店會晤，商定6月1日舉行兩韓高階會談。（編輯：屈享平）1070601