兩韓高階會談在板門店和平之家舉行

（中央社記者姜遠珍首爾1日電）南北韓今天在板門店南韓轄區「和平之家」舉行兩韓高階會談，在大框架下討論南北韓層峰於4月27日在板門店峰會上簽署的「板門店宣言」的落實方案。

南韓代表團由統一部長官趙明均擔任首席代表，還包括國土交通部第2次官（副部長）金正烈、文化體育觀光部第2次官盧泰剛、統一部統一政策室長金南中、國務總理室審議官安文顯（音）。山林廳次長柳光守將以替換代表身份出席，參加南北韓山林合作方面的有關討論。

北韓代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權、鐵道省副相金潤革、體育省副相元吉宇、祖國和平統一委員會副委員長朴勇一、民族經濟合作委員會副委員長朴明哲5人組成。