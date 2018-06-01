豬隊友涉貪 西總理不信任案過關機率高

巴斯克民族黨在國會表示，旗下5位議員都會投下贊成票，反對拉荷義（Mariano Rajoy）繼續執政。拉荷義稍早大力為己辯護，反對預計明天登場的不信任投票，隨後離開現場，把手提包留在座位上。

法新社報導，除非最後一刻出現轉機，否則這將是獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年逝世後，西班牙走上民主轉型之路以來，首度有總理遭不信任投票推翻下台。

（中央社馬德里31日綜合外電報導）西班牙總理拉荷義所屬政黨捲入貪腐醜聞，在野黨提出不信任案，巴斯克民族黨（PNV）今天在國會給予決定性支持，幾乎可以肯定議案將獲得通過，使拉荷義的總理大位岌岌可危。

巴斯克民族黨的支持，讓提出不信任動議的主要在野黨社會勞工黨（Socialists）獲得議案通過門檻的絕對多數176票。

不信任案通過將為拉荷義的執政生涯劃下句點，現年63歲的他2011年開始執掌政權，落實大幅削減開支政策，2015年底大選後繼續掌權，但已失去第一個任期在國會享有的絕對多數優勢。

西班牙國家法庭（National Court）發現，人民黨（PP）前官員在1999年至2005年間收取大筆賄款，在公共事業合約上圖利廠商，促使在野黨上週提出不信任動議。

拉荷義去年以證人身分出庭作證，這是西國政壇頭一次有總理因涉及貪汙醜聞上法庭，促使各界呼籲他下台負責。

國家法庭在判決書中說，拉荷義證詞的可信度「值得懷疑」。

社會勞工黨黨魁桑傑士（Pedro Sanchez）今天稍早要求拉荷義下台，認為他在法庭裁決後已失去信譽，不過在不信任投票前，人民黨第2號人物戴柯斯貝多（Maria Dolores de Cospedal）已排除拉荷義辭職的可能。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070601