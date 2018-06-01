NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈內心話延燒　柯P：我不是親柯人士不缺電？府砸百萬招標不斷電系統8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

豬隊友涉貪 西總理不信任案過關機率高

中央社2018/06/01 11:23
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社馬德里31日綜合外電報導）西班牙總理拉荷義所屬政黨捲入貪腐醜聞，在野黨提出不信任案，巴斯克民族黨（PNV）今天在國會給予決定性支持，幾乎可以肯定議案將獲得通過，使拉荷義的總理大位岌岌可危。

法新社報導，除非最後一刻出現轉機，否則這將是獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年逝世後，西班牙走上民主轉型之路以來，首度有總理遭不信任投票推翻下台。

巴斯克民族黨在國會表示，旗下5位議員都會投下贊成票，反對拉荷義（Mariano Rajoy）繼續執政。拉荷義稍早大力為己辯護，反對預計明天登場的不信任投票，隨後離開現場，把手提包留在座位上。

巴斯克民族黨的支持，讓提出不信任動議的主要在野黨社會勞工黨（Socialists）獲得議案通過門檻的絕對多數176票。

不信任案通過將為拉荷義的執政生涯劃下句點，現年63歲的他2011年開始執掌政權，落實大幅削減開支政策，2015年底大選後繼續掌權，但已失去第一個任期在國會享有的絕對多數優勢。

西班牙國家法庭（National Court）發現，人民黨（PP）前官員在1999年至2005年間收取大筆賄款，在公共事業合約上圖利廠商，促使在野黨上週提出不信任動議。

拉荷義去年以證人身分出庭作證，這是西國政壇頭一次有總理因涉及貪汙醜聞上法庭，促使各界呼籲他下台負責。

國家法庭在判決書中說，拉荷義證詞的可信度「值得懷疑」。

社會勞工黨黨魁桑傑士（Pedro Sanchez）今天稍早要求拉荷義下台，認為他在法庭裁決後已失去信譽，不過在不信任投票前，人民黨第2號人物戴柯斯貝多（Maria Dolores de Cospedal）已排除拉荷義辭職的可能。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070601

林百里：身為土產工程師感恩...淡季不淡 5月製造業非製造...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan