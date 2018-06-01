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中央社

深耕部落10多年 屏科大加入里山倡議

中央社2018/06/01 11:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東科技大學森林系深耕屏東部落社區10多年，活絡部落生態產業，協助霧台鄉阿禮及大武部落重建家園，今年獲准加入里山倡議國際夥伴關係網絡，成為台灣第10個成員。

今年台灣獲准加入里山倡議成員的除了屏科大外，另一個是花蓮富里農會，而屏科大是里山倡議台灣10個成員裡第2個獲加入的大學，第一個是東華大學。

屏科大成功加入日本政府與聯合國大學高等研究所(UNU-IAS)合作推動「里山倡議國際夥伴關係網絡」（The International Partnership for the SatoyamaInitiative；IPSI）成為國際第230、台灣第10個成員。屏科大森林系教授陳美惠表示，接下來要繼續投入國際里山里海的環境保護行列，共同為生物多樣性與全人類的福祉努力。

陳美惠說，屏科大以霧台鄉阿禮部落災後重建、大武部落開展可持續混農林業實踐2個案例申請通過。

陳美惠表示，2009年阿禮部落遭到莫拉克風災嚴重打擊，山河破碎族人離散，面對文化存亡與族人生計的挑戰，屏科大團隊結合林務局、屏東縣政府及部落的力量，協助重建部落。

陳美惠指出，屏科大在「留下文化傳承與部落永續的種子」、「部落原鄉是母親、永久屋基地是孩子，台24線道為臍帶串連」、「留住原鄉部落，是部落的雙重保險，也讓未來找得到回家的路」的思想基礎下，協助阿禮部落族人透過災後山林巡護、監測行動，重建生態旅遊服務體系，並加入「阿禮風古謠樂團」等傳統音樂治癒族人的情感與受創心靈。

霧台鄉大武部落也在莫拉克颱風重創，因獨特的語系，形成有別於其他支系魯凱族的文化景觀，為了加強部落自主經濟力同時保留文化特色，屏科大以林下經濟的推動為發展方針，協助村民養殖大武森雞、山當歸栽培及加工藥膳包，並以小米、紅藜收成後的稈材作為介質製作蕈菇栽培太空包，是循環經濟最佳示範。

陳美惠所帶領的森林系團隊10多年前從墾丁社頂部落開始發展生態旅遊，讓社區自然資源成為社區經濟，至今墾丁地區已有10多個社區發展生態旅遊，陳美惠又在台24線原住民鄉三地門鄉、霧台鄉協助部落重建及舊部落重生，以社區林業概念帶動了台灣部落的生態旅遊。(編輯:孫承武)1070601

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