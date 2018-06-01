英國男子回房拿衣服穿　意外發現陌生貓媽媽在床下生了

沒錯！自來貓事件又一發！這次是住在英國的一位電影製片Paris Zarcilla遇到的溫馨故事。Paris日前在他的推特上表示自己在床底下發現一隻陌生貓咪，而牠已經生了四隻小貓！原來他只是回房間打算拿件衣服穿，拉開床底下的收納櫃卻先被這個驚喜給嚇呆。不過他很快就調整好心情，並且取消接下來的行程，當起貓把拔來照顧這隻不請自來把他床底當產房的貓咪一家！