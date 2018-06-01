英國男子回房拿衣服穿　意外發現陌生貓媽媽在床下生了

沒錯！自來貓事件又一發！這次是住在英國的一位電影製片Paris Zarcilla遇到的溫馨故事。Paris日前在他的推特上表示自己在床底下發現一隻陌生貓咪，而牠已經生了四隻小貓！原來他只是回房間打算拿件衣服穿，拉開床底下的收納櫃卻先被這個驚喜給嚇呆。不過他很快就調整好心情，並且取消接下來的行程，當起貓把拔來照顧這隻不請自來把他床底當產房的貓咪一家！
一位英國製片Paris Zarcilla某天在他床底下發現一隻貓咪把他家當產房，生了四隻小貓～
雖然超級傻眼，但他很快就調整好心情，並且將接下來的行程都推掉，專心來照顧這隻剛生產完的產婦和牠的小寶寶們！
他衝到寵物店去買了貓咪食物回來餵貓媽媽，也持續在推特上更新小貓咪們的狀況。
他感性地表示，其實自己最近一直陷入焦慮和憂鬱的情緒之中，沒想到貓咪之神送來這份禮物，讓他覺得這是他人生之中最美好的一天，甚至光是看著剛出生的小貓咪就感動得想哭！
雖然很想把貓咪們留在身邊，但有人提醒他必須先帶貓媽媽去掃晶片，才不會不小心侵佔了別人的貓。
雖然還給原主人會很捨不得，但Paris也承諾等貓咪狀況穩定一點就會帶去掃晶片！
「我一直在思考這個不可思議的事件，無論最後結果如何，我都已經調適好自己的心情了。在貓咪在我家的這段期間，我會好好照顧牠們、珍惜與牠們相處的點滴，直到牠們不再需要我為止。」
希望貓咪之神能夠成全他的願望，讓貓咪最後可以留在Paris身邊，相信他一定會是一位很好的貓把拔的！
圖／twitter＠ParisZarcilla
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