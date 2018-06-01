戒菸者3大難關 飯後休閒無聊時

（中央社記者余曉涵台北1日電）張老師基金會今天表示，根據協助戒菸者戒菸的實務發現，戒菸者在3餐飯後、休閒時、無聊沉悶時是最容易破功的時候，但戒菸者只要善用專業協助，還是能順利戒菸。
6月3日是禁菸節，張老師基金會今天也發出新聞稿表示，戒菸者單靠自己的意志力自行戒菸的成果相當有限，透過專業協助則是可以提高6到8倍的戒菸成功率。
根據張老師基金會戒菸專線105年的成果報告，在3餐飯後、休閒時、無聊沉悶時是戒菸者最沒有信心不吸菸的時刻，低於1/3的戒菸者覺得有信心可以克服。
張老師基金會認為，難以克服的原因除了尼古丁成癮外，習慣也是很重要的原因。
張老師基金會表示，過去吸菸者總在這些時刻習慣來一根菸作為放鬆休息或處理情緒的方式，要停止長期的習慣，常令戒菸者感到焦慮與不安，嘗試失敗後，往往就回到現狀持續抽菸。
張老師基金會說，但戒菸者只要善用專業協助，還是可以順利戒菸。
張老師基金會舉例，今年58歲的許先生，菸齡長達40年，菸癮已經嚴重到每天要抽將近4包菸。
張老師基金會說，許先生直到中風才想要把菸癮戒掉，但他靠著自己的意志力花了幾年的時間，卻只將菸量降低到一天抽2根，仍無法完全根除菸癮。
張老師基金會指出，許先生後來在戒菸專線人員鼓勵下設定戒菸日，並在戒菸日前一天將煙灰缸、打火機等東西丟掉，終於讓許先生成功戒菸。（編輯：方沛清）1070601