戒菸者3大難關 飯後休閒無聊時

（中央社記者余曉涵台北1日電）張老師基金會今天表示，根據協助戒菸者戒菸的實務發現，戒菸者在3餐飯後、休閒時、無聊沉悶時是最容易破功的時候，但戒菸者只要善用專業協助，還是能順利戒菸。

6月3日是禁菸節，張老師基金會今天也發出新聞稿表示，戒菸者單靠自己的意志力自行戒菸的成果相當有限，透過專業協助則是可以提高6到8倍的戒菸成功率。

根據張老師基金會戒菸專線105年的成果報告，在3餐飯後、休閒時、無聊沉悶時是戒菸者最沒有信心不吸菸的時刻，低於1/3的戒菸者覺得有信心可以克服。