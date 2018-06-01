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經濟穩健復甦 5月台製造業PMI連26個月擴張

鉅亨網2018/06/01 11:40
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中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續揚 0.1 個百分點至 58.1%，不僅連 3 月上揚，也是連續第 26 個月呈現擴張，而非製造業經理人指數 (NMI) 也連 15 月擴張，中經院院長吳中書表示，PMI、NMI 都是呈現擴張狀況，顯示國內經濟仍穩定復甦。

就各指標來看，全體製造業季調後的新增訂單、生產數量指數皆呈擴張速度加快走勢，分別攀升 0.2、1.6 個百分點至 56.2%、59.6%，而人力僱數量指數續揚 0.6 個百分點至 56.5%，連續第 25 個月擴張，均是推升本月 PMI 續揚的要角。

而製造業六大產業全數呈現擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (61.9%)、電力暨機械設備產業 (60.0%)、基礎原物料產業 (56.6%)、化學暨生技醫療產業 (55.1%)、食品暨紡織產業 (54.7%) 和交通工具產業 (54.5%)。

另一方面，從全體製造業「未來六個月景氣狀況指數」指標來看，已連續 5 個月維持在 60.0% 以上的擴張速度，本次指數攀升 0.3 個百分點至 63.3%，不過，要留意的是，六大產業中，交通工具產業和電力暨機械設備產業已分別連續 19 與 10 個月擴張，惟擴張速度趨緩，指數分別回跌 5.0、4.8 個百分點至 54.5%、59.5%。

至於非製造業經理人指數 (NMI)，此次調查已連續 15 個月呈現擴張，惟擴張速度趨緩，指數回跌 1.9 個百分點來到 53.7%；4 項組成指標中，商業活動 (生產)、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)，且 7 大產業均呈現擴張，僅運輸倉儲業回報持平 (50.0%)。

而全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」，已連續 9 個月呈現擴張，且本月指數回升 0.7 個百分點至 52.1%，惟須留意，有 4 大產業回報未來六個月景氣狀況呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為運輸倉儲業 (43.8%)、住宿餐飲業 (46.4%)、營造暨不動產業 (48.2%) 和金融保險業 (48.9%)。僅資訊暨通訊傳播業回報未來六個月景氣狀況為持平 (50.0%)。

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