經濟穩健復甦 5月台製造業PMI連26個月擴張

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續揚 0.1 個百分點至 58.1%，不僅連 3 月上揚，也是連續第 26 個月呈現擴張，而非製造業經理人指數 (NMI) 也連 15 月擴張，中經院院長吳中書表示，PMI、NMI 都是呈現擴張狀況，顯示國內經濟仍穩定復甦。

就各指標來看，全體製造業季調後的新增訂單、生產數量指數皆呈擴張速度加快走勢，分別攀升 0.2、1.6 個百分點至 56.2%、59.6%，而人力僱數量指數續揚 0.6 個百分點至 56.5%，連續第 25 個月擴張，均是推升本月 PMI 續揚的要角。