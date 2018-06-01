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奇力新今年擁利多 法人看好業績衝新高

中央社2018/06/01 11:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件電感大廠奇力新一體成型電感擴產完成，旗下飛磁將在第3季擴產完成，下半年併購美磊效益顯現。法人估奇力新今年業績續創歷史新高。

觀察奇力新集團擴產進度，法人指出，旗下旺詮第2季擴產可完成，奇力新自身的一體成型電感元件也擴產完成，旗下飛磁的磁性材料預計在第3季擴產完成。

在新產品布局，法人表示，奇力新在開發表面聲波濾波器（saw filter）以及電源模組有成果，預期相關效益可在2019年出現。

展望下半年，奇力新併購美磊的效益可望在第3季開始顯現，奇力新也進行內部整何提高組織效率，法人預估奇力新集團今年業績可望逼近新台幣160億元，較去年大增26%以上，續創歷史新高。

奇力新董事會先前決議擬現金減資，每股退股東新台幣3元，加上擬配發股東現金股利每股2元，現金減資加上配息，每股發5元。

若以合併美磊後再減資的股本計算，法人預期，奇力新集團今年每股稅後純益有機會接近10元。

美磊產品持續切入電動車大廠特斯拉（Tesla）電動車供應鏈，從新車款擴及到其他電動車款。

在產能布局，美磊中國大陸江蘇昆山廠擴建第3期廠房，預計6月到7月完工。法人預估美磊昆山廠若新產能滿載，昆山廠整體產能可擴增50%。（編輯：楊凱翔）1070601

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