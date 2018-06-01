奇力新今年擁利多 法人看好業績衝新高

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件電感大廠奇力新一體成型電感擴產完成，旗下飛磁將在第3季擴產完成，下半年併購美磊效益顯現。法人估奇力新今年業績續創歷史新高。

觀察奇力新集團擴產進度，法人指出，旗下旺詮第2季擴產可完成，奇力新自身的一體成型電感元件也擴產完成，旗下飛磁的磁性材料預計在第3季擴產完成。

在新產品布局，法人表示，奇力新在開發表面聲波濾波器（saw filter）以及電源模組有成果，預期相關效益可在2019年出現。

展望下半年，奇力新併購美磊的效益可望在第3季開始顯現，奇力新也進行內部整何提高組織效率，法人預估奇力新集團今年業績可望逼近新台幣160億元，較去年大增26%以上，續創歷史新高。