越南日本峰會 加強戰略夥伴關係

（中央社河內1日電）越南國家主席陳大光近日訪問日本，昨天在東京與日本首相安倍晉三舉行會談，雙方同意進一步推動越日縱深戰略夥伴關係，加強兩國國防安全等領域的合作，並就南海問題交換意見。
越通社新聞網站報導，兩國高層同意2018年是開啟兩國關係新發展階段的一年。
安倍晉三表示，日本高度評價越南經濟社會發展中所取得的成就，及越南在地區和世界扮演日益重要的作用，十分重視越南在日本對外政策的地位。
陳大光表示，越南一直將日本視為首要和長期夥伴，高度評價日本在多方面與越南的合作和提供有效的幫助。
雙方一致同意加強國防安全的務實合作，共同落實兩國國防部合作願景宣言，促進網路安全、軍醫、參加聯合維和行動與提高海上執法能力等領域的合作，互相分享海洋政策的經驗。
雙方也同意加強教育、人力培訓、農業、醫療、環保與勞務等領域的合作。
對於南海問題，雙方對確保南海和平、安全、航行與飛越自由與安全的重要性達成一致共識，認為各方應促進以和平方式解決爭端，不使用武力或以武力相威脅，自行保持克制，避免採取損害互信的行為，嚴格遵守1982年聯合國海洋法公約等國際法，充分落實「南海共同行為宣言」（DOC），儘早達成「南海行為準則」（COC）。（編輯：紀錦玲）1070601