NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚推青年租屋券　柯：鼓勵不結婚？蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

越南日本峰會 加強戰略夥伴關係

中央社2018/06/01 11:33
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社河內1日電）越南國家主席陳大光近日訪問日本，昨天在東京與日本首相安倍晉三舉行會談，雙方同意進一步推動越日縱深戰略夥伴關係，加強兩國國防安全等領域的合作，並就南海問題交換意見。

越通社新聞網站報導，兩國高層同意2018年是開啟兩國關係新發展階段的一年。

安倍晉三表示，日本高度評價越南經濟社會發展中所取得的成就，及越南在地區和世界扮演日益重要的作用，十分重視越南在日本對外政策的地位。

陳大光表示，越南一直將日本視為首要和長期夥伴，高度評價日本在多方面與越南的合作和提供有效的幫助。

雙方一致同意加強國防安全的務實合作，共同落實兩國國防部合作願景宣言，促進網路安全、軍醫、參加聯合維和行動與提高海上執法能力等領域的合作，互相分享海洋政策的經驗。

雙方也同意加強教育、人力培訓、農業、醫療、環保與勞務等領域的合作。

對於南海問題，雙方對確保南海和平、安全、航行與飛越自由與安全的重要性達成一致共識，認為各方應促進以和平方式解決爭端，不使用武力或以武力相威脅，自行保持克制，避免採取損害互信的行為，嚴格遵守1982年聯合國海洋法公約等國際法，充分落實「南海共同行為宣言」（DOC），儘早達成「南海行為準則」（COC）。（編輯：紀錦玲）1070601

戒菸者3大難關 飯後休閒無聊呂秀蓮不排除選到底 姚文...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan