越南日本峰會 加強戰略夥伴關係

（中央社河內1日電）越南國家主席陳大光近日訪問日本，昨天在東京與日本首相安倍晉三舉行會談，雙方同意進一步推動越日縱深戰略夥伴關係，加強兩國國防安全等領域的合作，並就南海問題交換意見。

越通社新聞網站報導，兩國高層同意2018年是開啟兩國關係新發展階段的一年。

安倍晉三表示，日本高度評價越南經濟社會發展中所取得的成就，及越南在地區和世界扮演日益重要的作用，十分重視越南在日本對外政策的地位。

陳大光表示，越南一直將日本視為首要和長期夥伴，高度評價日本在多方面與越南的合作和提供有效的幫助。