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NBA／總冠軍賽首戰　「海嘯兄弟」狂拿53分擊敗騎士

記者吳政紘／綜合報導2018/06/01 11:48
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

NBA總冠軍賽首戰今天在甲骨文球場進行「勇騎大戰」第四回，兩隊戰至延長賽才分出高下，即便「詹皇」LeBron James單場獨得51分，但「海嘯兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson合計拿下53分相抵，終場勇士以124:114獲勝。

騎士首節開局打的夠強勢，LeBron James、JR Smith 連續上籃得手，Stephen Curry三分回敬，LeBron James連續三分球再度拉開比分，騎士隊並未放慢節奏，而是各司其職。

LeBron James首節就拿下12分，Kevin Love從腦震盪陰影走出，也為球隊建功。

次節LeBron James再以灌籃開啟攻勢，騎士隊一度領先9分，不過「海嘯兄弟」Klay Thompson三分球助威，Stephen Curry中距離得手，最後剩下不到1分鐘，Stephen Curry投進壓哨2分球，兩隊再度戰平。

上半場結束LeBron James拿下24分為全場最高，Curry18分，Kevin Love12分。

易籃再戰，第三節勇士隊Klay Thompson發威，三分球跟助攻都有建樹，單節打完再以6分領先騎士，騎士隊苦苦追趕，第四節終場前36秒，LeBron James企圖做進攻犯規，不過Kevin Durant兩罰俱進，雙方戰成104:104平手，James再度上籃取得領先，不過Stephen Curry也罰球命中，George Hil沒罰進卻讓兩隊以107:107進入延長賽。

延長賽勇士連拿9分拉開差距，騎士隊反攻無力，也吞下首敗，剩下2.6秒兩隊也發生衝突，Tristan Thompson技術犯規被趕出場，也成為比賽外的焦點。

Curry29分、Thompson24分，合砍10顆三分球，Kevin Durant26分，騎士隊只有James51分最高，也是他生涯總冠軍賽新高。

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