美鋼鋁關稅倒數計時 貿易戰爭陰影籠罩G7

歐盟、加拿大、墨西哥誓言對美國數十億美元產品採取反制關稅措施。法國表示，一旦關稅生效將不再與美國談判。川普同黨國會議員抨擊此舉將有損經濟繁榮，全球股市下跌。

美國總統川普今天決定，不延長加拿大與歐洲聯盟的關稅豁免期限。加拿大和歐盟分別是美國鋁材與鋼鐵的最大進口來源。正在加拿大進行的七大工業國集團（G7）部長級會議上，川普的這個決定一躍成為焦點議題。

（中央社加拿大惠斯勒31日綜合外電報導）美國鋼鋁關稅即將生效的倒數幾個小時，主要友邦今天宣布對美國採取報復手段，世界前幾大經濟體瀕臨全面貿易戰的邊緣。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天深夜通電話告訴川普，這些關稅措施是「不合法的」，歐盟將以「堅定而符合比例原則的方式」予以回應。

出席G7財長會議的美國財政部長梅努欽（StevenMnuchin），看來將會收到更多滔滔不絕的反對意見，意見分歧成為這次G7會議的主要氛圍。

正常情況下，G7會議應該是各國協調折衷與促進貿易的舞台，但隨著對話的希望幾乎消失殆盡，這場會議瀰漫徒勞無功的味道。

加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）對記者表示：「我將會清楚表明，我方無法苟同他們採取的這些行為。我滿懷期待，希望我們同桌的其他友邦將會表達一樣的看法。」

馬克宏稍早在艾里賽宮（Elysee Palace）告訴記者，他強烈反對美國這項決定。

馬克宏說：「我認為這個決定從許多方面來說是個錯誤，因為它用錯誤的方式－決裂並創造經濟民族主義，回應現存國際間貿易失衡的問題。」

馬克宏補充說：「民族主義等同戰爭。這正是1930年代確實發生的事情。」

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在前往參加G7會議途中表示，關稅生效之後，法國與其他歐洲國家將會拒絕談判。

勒麥爾說：「我們不能在壓力之下進入任何一種談判。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070601