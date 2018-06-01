台灣亞洲交流基金會成立 強化區域合作網絡

台灣亞洲交流基金會（Taiwan-Asia ExchangeFoundation）今天發布新聞稿表示，基金會於5月立案成立，是國內民間社會與政府共同推進新南向政策與落實亞洲交流合作的機構。基金會首任董事長由總統府資政蕭新煌擔任，首任執行長為國立政治大學國際關係研究中心副主任暨東南亞研究中心執行長楊昊擔任。

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）外交部協助推動的台灣亞洲交流基金會近期已立案成立，是國內民間社會協同政府共同推進新南向政策，並落實亞洲全方位交流合作的專責機構；基金會將於每年10月舉辦玉山論壇。

新聞稿指出，台亞基金會將針對政府的新南向政策、亞洲主要國家對於東南亞與南亞的區域策略、亞洲區域政經與社會發展，以及東協共同體持續整合路徑進行深度分析。除提供年度情勢評估報告與政策建議，供政府與民間參考，基金會也將以創新方式向國際社會分享台灣在亞洲的貢獻。

台亞基金會說，基金會是台灣推動新南向政策的重要里程碑，也將成為凝聚台灣民間力量、深耕亞洲、深化區域連結的新動力。

基金會的主要任務之一是定期辦理玉山論壇。基金會表示，每年10月11日、12日將辦理「玉山論壇：亞洲創新與進度對話」（Yushan Forum: Asian Dialoguefor Innovation and Progress），與國內智庫、非政府組織與公民社會團體、政府相關機構，共同推動有關亞洲社會、思想、人才與科技交流的區域對話平台。

玉山論壇也將呈現台灣與東南亞、南亞以及紐澳等國的多面向夥伴關係與合作計畫。

另外，在玉山論壇架構下，台亞基金會也將發展新的合作機制與協力網絡，包括：玉山亞洲智庫合作論壇、玉山亞洲青年領袖論壇、玉山公民社會論壇、玉山文化論壇、以及玉山區域韌性論壇等。藉由這些跨國交流平台，與理念相近的國內外重要智庫、非政府組織、具國際聲望的學術研究機構合作。

基金會表示，基金會設有國際交流、研究規劃與行政等3個部門，主要成員包括具有博士學位的研究人員，以及具備國際合作、交流經驗的資深智庫工作者。

基金會說，根據基金會捐助暨組織章程，其設立宗旨包含推動台灣與亞洲國家的全方位交流，建構合作夥伴關係；針對區域共同體發展的核心議題，與公民社會、青年領袖、智庫等進行交流，以設置台灣與亞洲國家雙邊常設性工作小組為中長期目標；推動國際多邊會議，主辦玉山論壇與其他對話機制；設置與亞洲重要智庫的雙邊研究小組，發展多邊智庫合作網絡，並從事區域暨國家評估報告。

台亞基金會設於台北市，將於近期正式舉辦揭幕典禮。（編輯：林沂鋒）1070601