集保防制洗錢名單資料庫 中文資料4萬多筆

（中央社記者潘智義台北1日電）台灣集中保管結算所指出，防制洗錢名單資料庫擴充後，已含各類名單兩百餘萬筆，中文資料約4萬多筆，使用單位可線上即時查詢系統提供制裁名單（黑名單）。

集保強調，除黑名單之外，防制洗錢名單資料庫提供國內外擔任重要政治人物職務人士（PEPs）及其家屬及親密關係人(RCAs)及負面新聞等資料，自106年11月20日擴大開放使用單位範圍後，截至今年4月底止，累積線上即時查詢筆數已達105餘萬筆。

集保結算所董事長林修銘表示，由集保結算所整合提供市場服務，建置一套標準化的防制洗錢名單資料庫，暨比對查詢系統，不僅解決使用單位需各自投入成本，建立資料庫系統問題，也方便各使用單位在洗錢防制相關法令上遵循，符合主管機關的要求。