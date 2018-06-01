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中央社

夏季電價上路 一般家庭每月估多付440元

中央社2018/06/01 12:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北1日電）夏季電價今天啟動，根據台電資料試算，以一般家庭夏月平均用電420度，非夏月平均用電300度為例，受到用電量增加與夏季電價影響，每月電費估較非夏月多付440元。

梅雨遲遲不來，連日高溫使得用電量在5月就創下歷年新高紀錄，許多民眾早就開始吹冷氣，但要注意，台電自今天起，啟動為期4個月的夏季電價，若不注意節電，小心荷包大失血。

根據台電資料，夏月(6至9月)用電量約比非夏月(10月至隔年5月)多40%，以去年一般家庭夏月平均用電420度為例，用電量較非夏月平均用電300度上升40%，用電增加影響電價上升約325元，受夏季電價影響再上漲115元，每月電費估較非夏月多付440元。

夏季電價採累進級距收費，6個級距漲幅分別在0%到27%間，用電量越高、電費增幅越大，希望透過夏季電價平抑夏月尖峰用電量。

試算一般家庭月用電330度，夏月電價695元比非夏月的637元要多支出58元；若月用電500度者，夏月電價增為1294元，較非夏月的1128元增加166元。

若月用電量達700度，夏月電費約為2254元，比非夏月的1916元要大增338元；月用電1000度的夏月電價為3952元、非夏月為3296元，差距更拉大至656元。

經濟部在今年4月宣布新版電價費率，雖整體調升3%，但為照顧民生及穩定物價，住宅用電500度以下電價不調整，因此多數用戶今年夏月電價與去年同期相比電費不會增加。（編輯：黃國倫）1070601

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