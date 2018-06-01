競選辦公室成立 蘇貞昌：置之死地

蘇辦啟用，由蘇貞昌全家帶領競選團隊一起上香祈福，前行政院長游錫堃戴著「小英鵬友會」的棒球帽，低調避開媒體上樓參加，工作人員為他掛上競總名譽主委的名牌。

蘇貞昌競選辦公室今天成立，進駐新北市府斜對面的麗寶大樓7樓，立委吳秉叡、江永昌、呂孫綾都到場，並形容佔地100坪的辦公室相當「蘇式」風格，場地明亮開放，簡約以功能取向，除會議室還有大家討論議題的大桌子，約可容納60人同時運作。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天成立競選辦公室，主視覺結合選情重中之重的「衝」字，希望衝出重圍。蘇貞昌表示，新北選情本來就很艱難，他一直都是置之死地，邊前進邊整隊。

所有成員的識別名牌標誌，主視覺結合「重」和「行」的流水意象，變成綠色的「衝」字，形容新北市長選戰為重中之重，盼望競選團隊往前衝衝衝。

游錫堃致詞時表示，以老子道德經的「不出戶，知天下；不窺牖，見天道。」形容蘇貞昌對於新北市的熟悉，不行而知，是最好的市長人選，期勉全力以赴打拚，讓蘇貞昌當選。

蘇貞昌致詞說，新北選情全國都在看，對台灣的政治影響很大，他對新北充滿感情，選情日日新且選戰方法不斷進步，他感謝各方幫忙，也希望不只有選戰經驗者加入，更要融入新觀念新創意，各展長才，同心協力勝選。

中央選對會召集人林錫耀擔任競選總幹事，他致詞勉勵成員，面對選舉硬仗除老天爺幫忙也必須要更努力，期待年底享受甜美果實。

競選辦公室融合蘇系子弟兵與新加入的年輕人，中華文化總會副秘書長李厚慶也來祝福，目前除新北市的立委擔任競總副主委，全面進駐文宣群、行政群及組織群。

蘇貞昌還是律師時就擔任機要祕書的黃姮娥，擔任行政群召集人。立委張宏陸擔任組織群執行長，將負責社團與黨內公職的動員。

立委蘇巧慧國會辦公室主任吳祥榮擔任文宣群召集人，包括政策組、新聞組、新媒體組，成員包括曾為蘇系核心文宣、政策幕僚的黃致達、李懷仁，及蘇辦發言人黃韋鈞，轉換跑道的媒體人等20人。

蘇貞昌受訪說，新北的選情本來就很艱難，他一直都是置之死地，也知道要更努力，幸好各方都很關心，希望選情能愈來愈好。競選工作夥伴，將一面前進一面整隊。（編輯：李錫璋）1070601