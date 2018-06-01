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中央社

川普對盟邦徵鋼鋁關稅 同黨議員批愚蠢

中央社2018/06/01 12:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓31日專電）美國總統川普鐵了心，6日1日零時起將對加拿大、墨西哥及歐洲聯盟開徵鋼鋁關稅，美國輿論質疑川普敵我不分，連共和黨參議員薩斯都說，這實在「愚蠢」，憂心大蕭條重現。

薩斯（Ben Sasse）對川普在貿易上採取關稅戰的作法一向不假辭色，他今天更在書面聲明中以強烈用字「愚蠢」，批評川普對待傳統盟邦的做法。

薩斯說，川普政府對加、墨及歐盟、「卻不是中國」開徵關稅，「實在愚蠢」，「你不能以對待對手的方式對待盟友」。

他更憂心，美國會重返大蕭條時代，因為全面的保護主義就是造成美國經濟大蕭條的主因，「讓美國再次偉大不該是讓美國重返1929年」。

1930年代，時任美國總統的胡佛認為，美國不能和低薪的歐洲國家競爭，須提高關稅保護自家產品與勞工，國會在1930年通過史慕特-霍利關稅法（Smoot-Hawley Tariff Act），美國全面調高關稅，不但沒帶來更多就業機會，大蕭條隨後發生，關稅更導致大蕭條的規模加深，時間延長，而當時上千名經濟學者的反對聲浪，都未能阻止美國國會通過立法。

台灣與日本這次仍未獲豁免，對此，中華民國駐美代表處回應，美方暫未將台灣納入國家豁免，將持續密切注意美國貿易政策走向，「將遵照政府指示，與美方諮商繼續爭取豁免。」

商務部長羅斯在電話簡報中指出，美國必須保護自己的鋼鋁產業，而儘管美國自中國進口的鋼鋁數量很少，但問題在於美國關注中國以轉口貿易的做法，傾銷鋼鋁，這也是為何鋼鋁關稅的範圍如此廣泛。

不過，羅斯的說法引起專家批評，國際貿易本就可藉由「原產地證明」排除轉口貿易的疑慮，「華盛頓郵報」的一篇評論文章更指出，羅斯指控轉口貿易，卻沒有證據顯示美國的盟邦如加拿大及歐盟進口的來自中國的鋼鐵，然後轉運到美國。

皮特森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）就說，美國不從中國採購鋼與鋁，「美國是向盟邦購買」。

彭博社指出，美國是世界上最大的鋼鐵進口國，數據顯示，加拿大、巴西及南韓是美國去年的前三大鋼鋁進口來源，台灣排名第9，中國則是第11，中國去年出口美國的鋼鋁量還較2011年減少。

儘管鋼鋁關稅的開徵是根據美國的貿易擴張法232條款、基於國家安全理由，不過，羅斯卻坦承，加拿大與墨西哥未能獲得豁免展延，是與美國在北美自由貿易協定（NAFTA）上的談判有關；而美國與歐盟的談判雖有進展，但歐盟仍未能解決美國關切的重點，因此，歐盟也無法獲得豁免展延。（編輯：王同禹）1070601

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