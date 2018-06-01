雲林榮家老人協會攜手 康樂小吃店揭牌

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）雲林縣積極建置長照2.0服務據點，結合雲林榮譽國民之家與雲林縣老人保護協會，今天為斗六社區複合型服務中心—康樂小吃店揭牌，縣長李進勇感謝民間合作持續完善老人照顧。

雲林縣又增添一處社區關懷據點，這次地點是在雲林榮譽國民之家，上午由李進勇、雲林榮譽國民之家、雲林縣老人保護協會共同揭牌，許多社區長者齊聚，喜迎新據點成立。

李進勇以令人感動與興奮的口吻表示，雲林榮家開放資源與社區結合，成立社區複合型服務中心（B級），榮家不只服務榮民，進一步敞開資源服務社區民眾。