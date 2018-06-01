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中央社

姚文智：大巨蛋應解約 北市府接管

中央社2018/06/01 12:09
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華、梁珮綺、劉麗榮台北1日電）民主進步黨台北市長參選人姚文智今天說，他上任後第一份公文要處理大巨蛋問題，主張遠雄解約、台北市政府接管，該拆就拆、該蓋就蓋，「換我做一定沒問題」。

姚文智上午接受廣播節目「莓莓新聞爆米香」專訪時表示，他上任後第一份公文就是要處理大巨蛋，「遠雄解約、市府接管」，該拆就拆、該蓋就蓋，前台北市長馬英九時代有圖利遠雄，未來會證明這是不法合約，證據非常清楚，他預估半年內就會判刑。

姚文智表示，社會有很多價值要實現，城市要追求幸福、公共建設迅速，還有「公平正義」，但「（台北市長）柯文哲玩弄政商關係、黑箱作業」，雷聲大、雨點小拖到現在，一定要大刀闊斧，徹底檢討。

他說，解約有很多狀態，他也評估過北市府能否展開法律戰，當年在黃金地段簽那樣的合約，未來遠雄超額利潤都是上看千億，跟現在壯士斷腕，處理不符公平正義的事，「哪個抉擇比較好？」北市府接管效率不會比遠雄差。

馬英九辦公室發言人徐巧芯受訪表示：「為了低迷選情刷存在感的不知所云，我們沒有評論。」

柯文哲告訴中央社記者，大巨蛋如果能解約早就解約了，「沒那麼容易」。他對大巨蛋的態度是不會放水，也不會刁難，「該怎麼做就怎麼做」。（編輯：李明宗）1070601

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